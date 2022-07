Tämä jokerikortti voi tehdä Venäjästä sodan häviäjän

Venäjä todennäköisesti häviää aloittamansa hyökkäyssodan, koska sodan kulkuun vaikuttavista tekijöistä aika, talous, logistiikka, maasto, taistelutapa, eetos ja strategia ovat Ukrainan puolella.

Näin sanooYalen yliopiston historian professori, tutkija Timothy Snyder. Verkkouutiset kertoi arviosta tässä jutussa.

Historioitsija esittää lisäksi niin sanottua villiä korttia, joka saattaa siivittää Ukrainan voittoon. Tämä arvaamaton ja vaikeasti hallittava tekijä on on ”yleinen mielipide” niin Venäjällä, Ukrainassa kuin kansainvälisestikin.

Snyder toteaa, että tällä hetkellä mielipidetiedustelut osoittavat venäläisten tukevan Ukrainan ”erikoisoperaatiota” eli sotaa. Tuki on hänen mukaansa kuitenkin pehmeää. Isojen kaupunkien niin sanottuja tavallisia venäläisiä sota ei välttämättä kosketa henkilökohtaisesti.

– Tähän mennessä Venäjän armeijan aasialaiset sotilaat, köyhät ihmiset ja asepalvelukseen kutsutut (Venäjälle lojaalit) Ukrainan kansalaiset ovat kuolleet Venäjän puolesta. Kaupungeissa asuvat venäläiset voivat katsoa sotaa enemmän tai vähemmän televisio-ohjelmana. Tuo pehmeä ja television nostattama tuki ei johda halukkuuteen taistella, hän kirjoittaa blogissaan.

Presidentti Vladimir Putin on Snyderin mukaan varuillaan ja tietoinen tästä.

– Putin on jossain määrin kuin länsimaan johtaja: hän pelkää mobilisoida väestöään sotaan, koska sodan oletetaan olevan mediatapahtuma tai katsomourheilua. Venäjä tekee kaikkensa värvätäkseen ihmisiä taistelemaan Ukrainaan, mutta se tehdään ilman suurta melua. Näin vältetään vaikutelma, että jotain liikekannallepanon kaltaista tapahtuisi, hän kirjoittaa.

– Venäläisten pehmeä tuki voi muuttua, jos sodan luonne muuttuu. Putin näyttää myös ymmärtävän tämän.

Ukrainassa yleinen mielipide on historioitsijan mukaan paljon vakaampi kuin Venäjällä.

– Sota on todellisuutta, ei näytelmää. Presidentti ja asevoimat ovat erittäin suosittuja. Tämä ei näytä muuttuvan tulevina kuukausina.

Sodan kulkuun ehkä eniten vaikuttava tekijä voi Snyderin mielestä olla kansainvälinen mielipide, varsinkin eurooppalaisten ja amerikkalaisten asenne sotaan.

Venäjän propaganda ei ole hänen mukaansa onnistunut vakuuttamaan länsimaisia ihmisiä siitä, että sen aloittama hyökkäyssota olisi oikeutettu. Nyt Kreml yrittää propagandallaan luoda länsihmisten mieliin Venäjälle edullista ajatusta siitä, kuinka sota saadaan päättymään.

– Venäjän oikotie voittoon, kenties ainoa, on saada meidät vakuuttuneiksi siitä, että Ukraina ei voi voittaa – tai että sota olisi jollain tapaa Ukrainan syytä ja se jotenkin päättyisi, jos käännämme selkämme, Snyder viittaa asetoimituksiin.

Tällaiselle ajatukselle ei professorin mielestä pidä antautua.

– Meidän työmme on huomattavasti helpompaa kuin ukrainalaisilla, joiden on osoitettava kaikenlaista päättäväisyyttä. Meidän on vain nähtävä asiat niin kuin ne ovat sekä osoittaa hieman kärsivällisyyttä ja antaa tukea hyökkäyksen kohteena olevalle demokratialle – oikealla asenteella ja oikeilla aseilla. Sodan lopputulos saattaa hyvinkin riippua kyvystämme tehdä se.

I believe Ukraine will win this war, on the basis of seven factors that tend to decide the form of armed conflicts: time, economics, logistics, landscape, mode of combat, ethos, and strategy (the TELLMES). The wild card is international public opinion.https://t.co/DmUkYCublE

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 27, 2022