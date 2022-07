Professori: Näistä syistä Venäjä häviää sodan

Yalen yliopiston historian professori, tietokirjailija Timothy Snyderin mukaan Venäjä on todennäköisesti häviämässä aloittamansa hyökkäyssodan Ukrainassa.

Hän perustelee blogissaan arviotaan seitsemällä sodan kulkuun vaikuttavalla tekijällä, jotka povaavat voittoa Ukrainalle. Ne ovat aika, talous, logistiikka, maasto, taistelutapa, eetos ja strategia.

Sotaan käytetty aika voi professorin mukaan kääntyä puolustajan eduksi. Venäjä tavoitteli nopeaa voittoa, mutta epäonnistui tavoitteessaan. Nyt odottamattomat tekijät voivat vaikuttaa sodan kulkuun.

– Mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän suuremmalla vallalla oleva etulyöntiasema (tai siltä näyttävä) haihtuu, hän kirjoittaa.

Taloudessa Venäjä on paljon suurempi kuin Ukraina, mutta Snyderin mukaan lännen asettamilla pakotteilla on vaikutusta sodan kulkuun.

– Ainakin minun arvioni mukaan sanktioilla on pian merkitystä, kun Ukrainan armeija alkaa osoittaa teknologista ylivoimaa, johon Venäjä ei pysty vastaamaan ilman (sanktioiden alla olevaa) tuontia, hän sanoo.

– Tässä sodassa Yhdysvaltojen ja Euroopan taloudellinen voima on ukrainalaisten puolella.

Ukraina käy myös sotaa omalla alueellaan, mikä antaa sille Snyderin mukaan logistisia etuja.

– Sotilaita ja tarvikkeita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Sotilaspukuiset ukrainalaiset voivat yleisesti luottaa paikallisten ihmisten ja paikallisten järjestöjen tukeen.

Maastossa eteneminen on jo nyt tuottanut venäläisille vaikeuksia.

– En voi olla huomaamatta, että Venäjä ei suurelta osin kyennyt hyödyntämään Kaakkois-Ukrainan verrattain suotuisaa maastoa touko- ja kesäkuussa, jolloin Ukraina ei käyttänyt suuria määriä kumppanimailtaan saamiaan pitkän kantaman aseita. Pohjoisessa venäläissotilaiden oli kohdattava luonnollisia esteitä, kuten kukkuloita ja metsiä. Kaakkoisosissa niitä ei ole, ja silti Venäjän eteneminen on ollut erittäin hidasta. Nyt ne (pitkän kantaman) aseet ovat tulossa, Snyder kirjoittaa.

Taistelutavassa venäläiset sotilaat eivät hänen mukaansa edes halua päästä lähelle ukrainalaisia sotilaita. Lähitaistelun sijasta Venäjän sodankäynti nojaa tykistöön, jossa hyökkääjällä on ollut tähän asti ylivoima. Tilanne voi kuitenkin professorin mukaan muuttua, kun Ukraina saa lisää pitkän kantaman aseita, joilla voi iskeä tarkasti hyökkääjän tykistöön.

– Jos oikeanlaisia ​​aseita toimitetaan edelleen, Ukraina saattaa pian pystyä sanelemaan taistelutavan. Venäläiset eivät todennäköisesti taistele hyvin, jos heidän on taisteltava lähellä. Jos Ukraina saa etulyöntiaseman tykistössä, saatamme nähdä Venäjän vetäytyvän hitaasti, kun komentajat eivät pysty kokoamaan joukkojaan lähitaistelua varten.

Myös eetos on Snyderin mukaan ukrainalaisten vahvuus.

– Kuulemieni ääninauhojen mukaan venäläiset komentajat eivät todellakaan näytä tietävän, miksi he ovat Ukrainassa. Venäläiset sotilaat, mukaan lukien venäläiset sotabloggaajat, eivät ole kovin motivoituneita. Puheluiden sieppaukset (kieltämättä valikoidut) viittaavat joukkoon, joka mielellään ryöstelee muttei etene, hän kirjoittaa.

Ukrainalaisilla taistelutahto on sen sijaan korkealla.

– Heitä vastaan hyökkäävällä maalla on johtajia, jotka ovat avoimesti uhonneet tuhoavansa heidät. Ukrainalaisilla sotilailla on usein erittäin selkeä kuva siitä, mikä tekee heidän maastaan erilaisen Venäjästä. He tietävät, minkä puolesta he taistelevat.

Venäjän strategia on Snyderin mukaan epäonnistunut. Hyökkäys Ukrainaan oli hänen mukaansa iso virhe.

– Alkujaan Venäjän hyökkäys perustui Vladimir Putinin virheellisiin lähtökohtiin, että Ukrainan valtio on jonkinlaisessa ulkomaalaisten tai eliitin pakkovallassa, jonka tuhoamisen Ukrainan kansa toivottaa tervetulleeksi ja ottaa venäläissotilaat veljikseen.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Professorin mukaan sota on muuttanut Ukrainan kansakuntaa ja valtiota, mutta ei lainkaan Venäjää hyödyttävällä tavalla.

– Sota on osoittanut, että Ukrainan valtio (tai oikeastaan ukrainalainen kansalaisyhteiskunta) on paljon kestävämpi ja toimivampi kuin melkein kukaan olisi uskonut. Ukraina on ainakin minun mielestäni sellaisessa asemassa, että se voi voittaa tämän sodan.