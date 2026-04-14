Tämä autoviritys toi 1000 euron sakot

Autosta löytynyt laiton viritelmä toi kuljettajalle tuhannen euron liikennevirhemaksun. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvan viritelmästä.
– Katalysaattori poistettu ja korvattu putkella. Määrätty käyttökieltoon. Ajoneuvon käyttöönotto vaatii valmistajan hyväksymän todistuksen ja katsastuksen, Pasterstein kuvailee viritelmää.
Pastersteinin mukaan Helsingissä on vuoden aikana ollut 11 tapausta.
Katalysaattori on auton pakoputkistossa oleva laite, joka vähentää haitallisia päästöjä muuttamalla myrkyllisiä kaasuja vähemmän haitallisiksi. Sen poistaminen lisää auton päästöjä selvästi ja on siksi lainvastaista.
Suomessa katalysaattorin poistaminen johtaa yleensä ajoneuvon käyttökieltoon, ja auton saa takaisin liikenteeseen vasta, kun se on palautettu määräysten mukaiseksi ja katsastettu.