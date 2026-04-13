Väistääkö autoilija vai pyöräilijä risteyksessä? Tämä merkki ratkaisee

Kevät tuo kaduille taas pyöräilijät, sähköpotkulautailijat sekä muut kevyet sähköajoneuvot. Liikenneturva, poliisi ja elinvoimakeskukset muistuttavat liikenteessä kulkijoita liikennesääntöjen noudattamisen tärkeydestä ja ajoneuvojen kuljettajien velvollisuuksista.

Erityisesti risteyksiä koskevien sääntöjen tulee olla jokaisen tiellä liikkujan hallussa. Kun säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen vähenee ja liikenne muuttuu turvallisemmaksi ja sujuvammaksi.

– Väistämissäännöt ovat ensisijaisen tärkeitä osata, kun liikkuu liikenteessä jollain ajoneuvolla, on se sitten auto, polkupyörä, sähköpotkulauta tai ruokalähettien suosima sähköskootteri, huomauttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen tiedotteessa.

Liikenneturva muistuttaa, että esimerkiksi vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla kulkevat noudattavat pyöräilijöiden liikennesääntöjä.

Ennakoi lähestyvä suojatie ja anna tilaa jalankulkijoille

Poliisi on erityisen huolissaan pyöräilijöiden kovasta vauhdista lähestyessään suojatietä.

Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.

– Ennakointi- ja varovaisuusvelvollisuus koskee kaikkia liikenteessä liikkujia. Vauhdin pitää olla sellainen, että pystyy pysähtymään suojatien eteen ja antamaan tietä suojatietä pitkin kulkeville jalankulkijoille, muistuttaa poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Pyöräilijä saa polkea suojatiellä – muistaen väistämissäännöt

Pyöräilijällä on oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Pohjosella on selkeä ohje tietä ylittävälle pyöräilijälle:

– Toivottavaa on, että pyöräilijä selkeästi osoittaa aikeensa taluttaa pyörä suojatietä pitkin tien yli, jos hän näin aikoo toimia. Tällöin kenenkään ei tarvitse arvuutella, mitä seuraavaksi tapahtuu, Pohjonen ohjeistaa.

– Vaikka suojatien saa ylittää pyörällä ajaen, on varsinkin lapselle turvallisempaa taluttaa pyörä suojatien yli, Pohjonen jatkaa.

Pyöräilijällä harvoin väistämisvelvollisuutta merkitsevää liikennemerkkiä

Pyöräilijän tulee osata väistämissäännöt hyvin. Kun pyöräilijä lähestyy ajoradan ylityspaikkaa, huomio kannattaa olla tilanteessa kokonaisuutena.

– Pyöräilijän kannattaa seurata tiemerkintöjä. Pyörätien jatke merkitään tiemerkinnöillä vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Pyörätien jatke merkataan aukkona seepraviivoissa, kertoo Uudenmaan elinvoimakeskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Herkko Jokela.

– Jos ajoradan yli kulkee pelkkä suojatieraidoitus, antaa se pyöräilijälle viestin siitä, että hän on väistämisvelvollinen ajorataa ylittäessään, Jokela jatkaa.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole liikennemerkillä osoitettu, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Jussi Kaakinen / Liikenneturva

Kertaa väistämissäännöt

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

– autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,

– autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,

– autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki sekä ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.

– pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

– pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein* ole muuta osoitettu.

– pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastaavalta alueelta. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

Väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit. LIIKENNETURVA

Väistämisvelvollisuus osoitetaan väistämismerkeillä, joita ovat väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki eli niin sanottu kärkikolmio, pakollinen pysäyttäminen -merkki eli ”STOP-merkki” sekä väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.