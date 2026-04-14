Roskien poltto johti sakkoihin, tuli levisi maastoon

Roskien polttaminen johti sakkorangaistukseen Haukiputaalla, kun tuli karkasi maastoon maastopalovaroituksen aikana. Oulun poliisi kertoo tapauksesta tiedotteessa. Poliisi varoittaa, että kuiva ja tuulinen sää lisää nopeasti leviävien maastopalojen riskiä.

Oulun poliisi kirjoitti maanantaina sakot henkilölle tulen varomattomasta käsittelystä. Roskien poltosta syttynyt tuli levisi lähimaastoon ja vaati pelastustoimen sekä poliisin käynnin paikalla.

Palossa ehti palaa arviolta puoli hehtaaria heinikkoa. Tuli olisi voinut levitä myös läheisiin kiinteistöihin.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on parhaillaan voimassa maastopalovaroitus, jonka aikana avotulen tekeminen on kielletty. Maasto on paikoin erittäin kuivaa, ja etenkin tuulisella säällä tuli leviää nopeasti.

Tulen varomattomasta käsittelystä voi seurata sakkoja tai enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Viranomaiset muistuttavat, että risujen ja roskien polttaminen sekä kulotus ovat maastopalovaroituksen aikana kiellettyjä. Pihapiirissäkin leviävä tuli voi sytyttää rakennuspaloja tai levitä naapurin puolelle.

Kulotuksesta on tehtävä ennakkoon ilmoitus pelastuslaitokselle. Myös runsasta savua aiheuttavasta risujen poltosta on ilmoitettava haja-asutusalueilla.

Monissa kunnissa avopoltto on kielletty kokonaan taajama-alueilla. Jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kielletty kunnallisilla ympäristö- ja jätehuoltomääräyksillä.

Maastopalovaroituksen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta tai sääsovelluksista.