Poliisi sakotti 160 autoilijaa kahdessa päivässä

Poliisi määräsi yli 160 seuraamusta pääkaupunkiseudun tehostetussa liikennevalvonnassa huhtikuun alussa. Valtaosa rikkomuksista liittyi ylinopeuksiin, ja lisäksi liikenteestä jäi kiinni muun muassa rattijuoppoja ja kortittomia kuljettajia.
Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikenneyksiköt tekivät tehostettua valvontaa 8.–9. huhtikuuta kehäteillä ja pääväylillä. Valvonnassa hyödynnettiin myös automaattista kameravalvontaa.
Ylinopeudet korostuivat selvästi: lievemmistä rikkomuksista määrättiin liikennevirhemaksuja ja vakavammista sakkoja.
Valvontaan osallistuneet kameravalvonta-autot tallensivat runsaasti rikkomuksia.
– Pelkästään valvonta-autojen kamera räpsähti tiheään tahtiin ja kameroille taltioitui pääväyliltä ja kehäteiltä yhteensä lähes 800 kuvaa, kertoo tiedotteessa komisario Katri Lehti Itä-Uudenmaan poliisin liikennevalvontayksiköstä.
Poliisin mukaan tulokset osoittavat, että tehovalvonnalle oli jälleen tarvetta.
– Suurin osa suoritteista liittyi ylinopeuteen, mutta liikenteestä tavoitettiin myös kortittomia kuljettajia, etsintäkuulutettu henkilö ja muutama rattijuoppo. Lisäksi kirjoitettiin kaksi punavalosakkoa ja yhdeltä kuljettajalta takavarikoitiin tutkanpaljastin, Lehti sanoo.
Edellinen vastaava pääkaupunkiseudun poliisilaitosten yhteinen tehovalvontaisku tehtiin maaliskuussa.
