Tältä Pohjoismaalta vaaditaan enemmän Ukrainan tueksi – ”Noloa”

Energian kalliista hinnasta hyötynyt Norja voisi tehdä vielä enemmän Ukrainan hyväksi, esittää Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Nykyään European Council on Foreign Relations-ajatushautomon johdossa vaikuttava Bildt kirjoittaa aiheesta Project Syndicate-verkkojulkaisussa.

Bildtin mukaan yksi Venäjän mahdollisista väylistä voittoon yli kolme vuotta kestäneessä sodassa on ajanpeluu Ukrainan eurooppalaisten tukijoiden väsymisen toivossa. Donald Trumpin tultua valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi on vastuu Ukrainan konkreettisesta tukemisesta siirtynyt pitkälti Euroopan maille, Bildt kirjoittaa.

– Mutta Euroopan poliittinen tuki Ukrainalle pysyy vahvana. Vaikka taloudellisesti haastavammassa asemassa olevat maat, kuten Ranska, Espanja ja Italia, eivät todennäköisesti osallistu rahoitukseen merkittävällä tavalla, voisi Norja, joka on hyötynyt valtavasti sodan siivittämistä energian hinnoista, korvata suuren osan menetetystä Yhdysvaltojen rahoituksesta.

Expressenin mukaan Bildt ei ole ensimmäinen, joka on kiinnittänyt huomiota Norjan potentiaaliaan vähäisempään tukeen. Taloustieteilijät Håvard Halland ja Anton Mork ovat kuvailleet kotimaataan ”ahneeksi sotakeinottelijaksi” jolla on moraalinen velvollisuus käyttää voittojaan Ukrainan hyödyksi.

Norjan vihreiden puheenjohtaja, suurempaa Ukraina-tukea peräänkuuluttaneen Arild Hermstadin mukaan ”norjalaisena oleminen on noloa”, Expressen kertoo. Aftenpostenissa Hermstad kirjoittaa Norjan tienanneen sodan aiheuttaman energian hinnannousun takia peräti 1270 miljardia kruunua ylimääräistä. Norjalaisilla on peiliin katsomisen paikka, Hermstad kehottaa.

Kiel Instituten tilastojen mukaan Suomi, Tanska ja Ruotsi ovat tukeneet Ukrainaa Norjaa enemmän taloudellisesti, Expressen kertoo.