Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kriitikoiden mukaan Ukraina sota on vaurastuttanut Norjaa entisestään. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tältä Pohjoismaalta vaaditaan enemmän Ukrainan tueksi – ”Noloa”

  • Julkaistu 18.10.2025 | 10:27
  • Päivitetty 18.10.2025 | 10:27
  • Norja, Ukraina
Ex-pääministerin mukaan Norja voisi korvata suuren osan Yhdysvaltojen rahoituksesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Energian kalliista hinnasta hyötynyt Norja voisi tehdä vielä enemmän Ukrainan hyväksi, esittää Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Nykyään European Council on Foreign Relations-ajatushautomon johdossa vaikuttava Bildt kirjoittaa aiheesta Project Syndicate-verkkojulkaisussa.

Bildtin mukaan yksi Venäjän mahdollisista väylistä voittoon yli kolme vuotta kestäneessä sodassa on ajanpeluu Ukrainan eurooppalaisten tukijoiden väsymisen toivossa. Donald Trumpin tultua valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi on vastuu Ukrainan konkreettisesta tukemisesta siirtynyt pitkälti Euroopan maille, Bildt kirjoittaa.

– Mutta Euroopan poliittinen tuki Ukrainalle pysyy vahvana. Vaikka taloudellisesti haastavammassa asemassa olevat maat, kuten Ranska, Espanja ja Italia, eivät todennäköisesti osallistu rahoitukseen merkittävällä tavalla, voisi Norja, joka on hyötynyt valtavasti sodan siivittämistä energian hinnoista, korvata suuren osan menetetystä Yhdysvaltojen rahoituksesta.

Expressenin mukaan Bildt ei ole ensimmäinen, joka on kiinnittänyt huomiota Norjan potentiaaliaan vähäisempään tukeen. Taloustieteilijät Håvard Halland ja Anton Mork ovat kuvailleet kotimaataan ”ahneeksi sotakeinottelijaksi” jolla on moraalinen velvollisuus käyttää voittojaan Ukrainan hyödyksi.

Norjan vihreiden puheenjohtaja, suurempaa Ukraina-tukea peräänkuuluttaneen Arild Hermstadin mukaan ”norjalaisena oleminen on noloa”, Expressen kertoo. Aftenpostenissa Hermstad kirjoittaa Norjan tienanneen sodan aiheuttaman energian hinnannousun takia peräti 1270 miljardia kruunua ylimääräistä. Norjalaisilla on peiliin katsomisen paikka, Hermstad kehottaa.

Kiel Instituten tilastojen mukaan Suomi, Tanska ja Ruotsi ovat tukeneet Ukrainaa Norjaa enemmän taloudellisesti, Expressen kertoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)