Norja pidätti kuusi drooneja laivastoaseman yllä lennättänyttä ulkomaalaista

Kuusi matkailijoina esiintynyttä ulkomaalaista lennätti useita drooneja lentokieltoalueella Norjan Ramsundin laivastoaseman yllä. Poliisi pidätti kaikki kuusi, sakotti heitä, takavarikoi kaksi droonia ja jatkaa tutkintaa kolmen henkilön osalta.

Ramsundin laivastoasema on Norjan merivoimien päätukikohta ja logistiikkakeskus Pohjois-Norjan Nordlandin läänissä. Droonien lennättäminen alueella on ehdottomasti kiellettyä. Poliisi sai hälytyksen paikalle lauantaina ja pidätti lennättäjät. Operaatiojohtaja Robin Åsheim Lindbergin Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle kertoman mukaan ei vielä tiedetä, onko ryhmällä yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluihin.

Tapauksen kulku sopii Pohjois-Euroopasta dokumentoituihin muihin tapauksiin. Loppuvuodesta 2025 tunnistamattomia drooneja havaittiin sotilaskohteiden yllä niin Saksassa kuin Alankomaissakin. Avoimia lähteitä – pääasiassa kauppa-alusten navigointitietoja – hyödyntäneet tutkijat tunnistivat toistuvan sarjan, jossa rahtilaiva käyttäytyy epätyypillisesti ankkuroituen ilman ilmeistä syytä tai liikkuu epätyypillisellä tavalla lähellä rannikkoa samaan aikaan, kun droonit ilmestyvät sotilaskohteiden ylle.

Norja on seurannut samanaikaista eskalaatiota Venäjän vastaisella maarajallaan. Tammikuussa ilmestyi raportteja, joiden mukaan Venäjä on lisännyt tiedustelijoidensa määrää Norjan rajaseudulla ja yritti saada heitä maahan satamiin tulleiden kalastusalusten mukana.

Norjalla on 198 kilometriä maarajaa Venäjän kanssa. Marraskuusta 2025 lähtien Norja on vahvistanut rajaa uudella aidalla ja ottanut käyttöön valvontajärjestelmiä ja -drooneja. Osana pohjoisten alueidensa puolustuksen vahvistamista Oslo suunnittelee kaksinkertaistavansa alueelle sijoitetun sotilashenkilöstönsä määrän vuoteen 2032 mennessä.