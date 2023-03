Talsa: Näitä asioita ei saa tehdä sairauslomalla

Sairauslomalla oleva työntekijä ei saa vaarantaa parantumistaan omalla toiminnallaan, asiantuntijat kertovat Taloussanomille.

STTK:n juristi Katariina Sahlberg muistuttaa, että sairausloma ei kuitenkaan tarkoita ulkonaliikkumiskieltoa. Myöskään siitä ei ole mitään selvää rajaa, mitä sairauslomalla saa tai ei saa tehdä. Esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa käynti ei automaattisesti tarkoita, että henkilö käyttäisi sairauslomaansa väärin.

Sallittavuuden arvioinnissa keskeisessä roolissa on se, mistä syistä sairausloma on määrätty. Jos henkilö on sairauslomalla esimerkiksi työuupumuksen tai mielenterveysongelmien takia, ulkoilu ja ystävien tapaaminen voivat olla jopa suositeltavia parantumisen kannalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkärin Auli Rytivaaran mukaan sairauslomalla voi vapaasti tehdä asioita, jotka ovat hyväksi terveydentilalle.

– Monet sairaudet ovat nykyisin aktiivisemmin hoidettavia. Esimerkiksi selkäkipuinen määrättiin aiemmin lepoon, mutta tällä hetkellä katsotaan, että liike on lääke, Rytivaara sanoo Talsalle.

Sen sijaan tarttuvaa tautia sairastavan työntekijän ei ole sallittua lähteä ulos levittämään tautia tai lähteä kuumeisena esimerkiksi urheilemaan tai baarikierrokselle.

Rytivaaran mukaan huomionarvoista on sekin, että jos työntekijä ei ollut työkykyinen päivällä, hän tuskin on sitä vielä samana iltanakaan.

Sahlbergin mukaan työnantajalla ei kuitenkaan ole laajoja mahdollisuuksia seurata sairauslomalla olevan työntekijänsä tekemisiä, sillä seuranta rikkoisi nopeasti tietosuojasäännöksiä.

Työntekijä ei myöskään ole velvollinen selvittämään sairausloman tekemisiään työpaikalla. Sahlberg muistuttaa, että työntekijän on esitettävä lääkärintodistus tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä työnantajan sitä vaatiessa.

Kaikki muu parantumisohjeiden seuranta menee lähtökohtaisesti työntekijän yksityisyyden suojan piiriin.

Mikäli työnantaja epäilee työntekijänsä käyttävän sairauslomaansa väärin, Sahlbergin mukaan tapauksissa tulee käyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Myös toisen käden tietoihin eli esimerkiksi muilta työntekijöiltä kuultuihin huhuihin sairauslomaa väärin käyttävästä työntekijästä tulee suhtautua varauksella.