TalSa: Helsingin keskustasta kadonnut yli sata liikettä

Viimeisen kahden vuoden aikana Helsingin keskustasta on poistunut sata myymälää, ravintolaa ja anniskeluravintolaa, Helsingin seudun kauppakamarista kerrotaan Taloussanomille.

Alkuvuodesta 2020 liikkeitä oli vielä 1 195. Tänä syksynä niitä oli enää 1 091.

– Aleksanterinkadun pitäisi olla Suomen houkuttelevin kauppakatu, mutta uudet luvut ovat pysäyttäviä. Kadulla kävelijöitä on 30 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa. Se on käsittämättömän paljon, johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista kommentoi TalSalle.

Ydinkeskustan hiljenemiselle on useita syitä, kuten verkkokaupan yleistyminen, koronaviruspandemia sekä keskustan ulkopuoliset kauppakeskukset. Yksi keskustan liikkeitä vähentävä tekijä on myös vuokrien kalleus.

– Nykyisessä tilanteessa pitäisi löytyä vuokrataso, jossa on mahdollista elää. Se on iso kysymys yrittäjille, markkinointijohtaja, yrittäjä Jaana Hjelt Lapuan Kankureista sanoo TalSalle.

Hjeltin mukaan yrittäjiä huolettaa vuokrien korkean tason lisäksi myös sopimusten jäykkyys yhdistettynä työvoimaongelmiin. Hänen mukaansa moni yrittäjä on sanonut harkitsevansa myymälän avaamista keskustaan, mutta vuokrasopimuksiin sitoutuminen kuten irtisanomisajat huolettavat.

Yksi merkittävä toimitilojen omistaja Helsingin keskustassa on eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jolla on vajaat 30 000 neliötä toimitiloja Aleksanterinkadulla ja Fabianinkadulla. Ilmarisen kiinteistösijoitusjohtaja Tomi Aimonen kommentoi TalSalle, että Ilmarinen on laskenut toimitilojen vuokratasoja, sillä kiinteistösijoittajan on aina edullisempi vuokrata tila halvemmalla vuokralla kuin pitää sitä tyhjillään. Hän myös huomauttaa, että koronapandemian aikana Ilmarinen on siirtynyt malliin, jossa vuokran suuruus riippuu vuokralla olevan yrityksen liikevaihdosta. Aimosen mukaan vuokraan tulleet alennukset ovat olleet ”merkittäviäkin”.

Aimosen mukaan jotkut tilat ovat olleet tyhjinä jo pitkään ja oikean vuokralaisen löytämisessä on ollut vaikeuksia. Vaikka ongelma ei hänen mukaansa ole vielä iso, Ilmarisella ollaan huolissaan keskustan kehityssuunnasta.