Talous lähestyy kriittistä pistettä – tämä paljastaa Moskovan ongelmat

Kreml on kiihdyttänyt maan sotatuotantoa ja houkutellut kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia rintamalle ennätyksellisen suurilla kertakorvauksilla ja kuukausipalkoilla.

Asiantuntijoiden mukaan maan kansantalouden ylikuumenemisesta alkaa olla selviä merkkejä. Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkoaan lokakuussa historiallisen korkealle eli 21 prosenttiin inflaation taltuttamiseksi. Ongelmana on jatkuvasti paheneva työvoimapula, koska sadat tuhannet miehet on passitettu Ukrainan rintamalle. Suuri määrä heistä on saanut surmansa tai haavoittunut.

Venäläiset maatalousyritykset ja tehtaat joutuvat houkuttelemaan perustason työntekijöitä palkoilla, jotka ovat monta kertaa maan keskipalkkaa suurempia ja vastaavat it-alan ammattilaisen palkkatasoa. Washington Post -lehden mukaan viimeaikaisissa mainoksissa on houkuteltu työntekijöitä muun muassa Snickers-suklaapatukoita valmistavalle tehtaalle.

Mainoksessa työn sanotaan olevan helppoa ja yhtiön tarjoavan kolme ilmaista ateriaa päivässä majoituksen lisäksi. Kuukausipalkka on yli 3 800 euroa, kun Venäjän keskipalkka oli vuonna 2023 vain 700 euroa.

Monien oligarkkien mukaan tilanne on kestämätön ja tulee johtamaan massiiviseen konkurssiaaltoon.

Ukrainan sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan talousvaikeudet ovat osaltaan seurausta siitä, ettei presidentti Vladimir Putin uskalla kutsua uutta liikekannallepanon aaltoa poliittisten riskien vuoksi. ”Kryptomobilisaatio” on pakottanut yritykset nostamaan palkkatasoa keinotekoisen korkealle. Maan keskuspankin johtaja varoitti jo kesällä, että Venäjän tuotantokapasiteetti ja työvoima ovat lähes kokonaan käytössä.

Kreml tarvitsee rintamatappioiden korvaamiseksi noin 30 000 sotilasta joka kuukausi. Halukkaiden löytäminen on käymässä haastavaksi, joten kertakorvauksia on jouduttu nostamaan merkittävästi. Asiantuntijoiden mukaan tämä osoittaa, ettei Vladimir Putinilla ole käytössään loputonta miesvoiman reserviä sotatoimien jatkamiseksi.

Sodan kustannukset lisääntyvät jatkuvasti kerääntyvien tappioiden myötä. Venäjän joukkojen arvioidaan menettäneen satoja panssarivaunuja pelkästään Donetskin alueella käydyissä viimeaikaisissa taisteluissa.

– Venäjän voimavarat ovat rajallisia, eikä Putin pysty maksamaan näitä kustannuksia loputtomiin. Venäjän talous tulee palamaan loppuun, ISW arvioi.

10/ The costs of fueling the war will increase as Russia continues to burn through manpower and materiel on the frontline. Russian resources are finite, and Putin cannot reckon with these costs indefinitely. Russia's economy will reach a burnout point.

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 27, 2024