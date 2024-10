Kremlin varastot tyhjenevät – hyökkäyksessä tuhoutunut yli 500 panssarivaunua

Ukrainan puolustuslinjojen varoitetaan murtuneen viime päivien useina useista kohdista Donetskin alueella. Venäläisjoukkojen etenemistahti on samalla kiihtynyt.

Ukrainassa on puhuttu jopa eteläisen rintaman ”romahduksesta”. Vaikein tilanne on puolustajalle tärkeän Pokrovskin huoltokaupungin eteläpuolella, jonne venäläisjoukot ovat keskittäneet hyökkäyksensä. Venäjä on miehittänyt lokakuussa Selydoven, Vyshneven ja Zorianen asutuskeskukset ja edennyt niiden lähialueella.

Kremlin tappiot ovat olleet massiivisia. Avointen lähteiden perusteella Venäjän arvioitiin menettäneen lokakuun alkuun mennessä Pokrovskin suunnalla yli 530 taistelupanssarivaunua ja 1 800 muuta ajoneuvoa.

Maan aseteollisuus ei pysty korvaamaan näin suuria tappiota, eikä kylmän sodan aikaisissa varastoissa ole enää pitkäksi aikaa käyttökelpoista kalustoa.

Pokrovskin sotilashallinnon johtaja Serhiy Dobriak sanoo venäläisjoukkojen olevan vain seitsemän kilometrin päässä kaupungista, jonka asukasluku ennen sotaa oli noin 50 000 ihmistä.

Heistä 1 200 sinnittelee edelleen Pokrovskissa, vaikka sen rakennuksista on tuhoutunut Venäjän pommituksessa arviolta 80 prosenttia. Liikkuminen kaupunkiin ja sieltä pois aiotaan estää ”puolustustoimien vahvistamiseksi”.

Ukrainan asevoimien mukaan taistelut ovat jatkuneet viimeisen vuorokauden aikana kiivaina Pokrovskin lähialueella.