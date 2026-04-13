Venäjän agenteilla vaikeaa Virossa: 16 paljastunut viime vuoden alusta lähtien

Viron suojelupoliisi Kapo on ottanut viime vuoden alusta lähtien kiinni 16 henkilöä, jotka ovat työskennelleet Venäjän tiedustelupalvelujen hyväksi.

Kapon johtaja Margo Palloson kertoi kiinni jääneistä agenteista Kapon uuden vuosikirjan esittelytilaisuudessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kaikkien 16 venäläisagentin osalta voidaan sanoa, että heidän toimintansa keskeytettiin suhteellisen varhaisessa vaiheessa. He eivät kyenneet aiheuttamaan merkittävää vahinkoa Viron turvallisuudelle, Palloson sanoi Viron yleisradio ERR:n mukaan.

Pallosonin mukaan valtaosa kiinni jääneistä oli niin sanottuja tavallisia ihmisiä, joilla ei ollut pääsyä arkaluonteiseen tietoon tai valtionhallinnon ytimeen. Suurin osa heistä työskenteli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n hyväksi, mutta joukossa oli myös sotilastiedustelu GRU:n agentteja.

Kapon vuosikirjassa luetellaan kuvien kera yhdeksän Virossa kiinni jäänyttä agenttia. Heistä kahdella oli Venäjän kansalaisuus, kahdella Viron ja Venäjän kaksoiskansalaisuus ja kahdella Viron kansalaisuus. Lisäksi kiinni otettujen joukossa oli Israelin, Moldovan ja Ukrainan kansalaisia.

Yksi esiin nostettu tapaus on Igor Lobin, joka tuomittiin syyskuussa 2025 viideksi vuodeksi vankeuteen Viron vastaisesta vakoilusta. Lobinin johdolla useat Venäjän separatistista politiikkaa tukeneet henkilöt osallistuivat Narvan vaalipiirin paikallisvaaleihin vuosina 2017 ja 2021 Patriot-vaaliliiton listoilla, mutta he eivät menestyneet.

Pallosonin mukaan Kapo tekee tehokkaasti työtään.

– Viime vuonna otimme kiinni ennätysmäärän Venäjän tiedustelupalvelujen hyväksi toimineita avustajia ja karkotimme maasta turvallisuutta uhkaavia ulkomaiden kansalaisia. Tämä ei viittaa uhkatason nousuun, vaan heijastaa sisäisen turvallisuuden ennaltaehkäisevää toimintaa, hän sanoi.

LUE MYÖS:

Viron suojelupoliisin käräyttämä agentti pelkää FSB:n kostoa