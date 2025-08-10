Tällaisia ovat ydinsukellusveneet, joita USA aikoo siirtää Venäjän lähettyville

Yhdysvaltojen ydinsukellusveneiden siirtäminen Venäjän lähelle kertoo koventuneesta retoriikasta, arvioivat asiantuntijat BBC:lle.

Presidentti Donald Trump komensi viime viikolla kaksi ydinsukellusvenettä Venäjän lähettyvillä sijaitseville ”sopiville alueille”. Trumpin mukaan päätös oli seurausta ex-presidentti Dmitry Medvedevin provokatiivisista kommenteista.

Sotilasasiantuntija Mikey Kay huomauttaa, että Trump ei tarkentanut, puhuiko hän ydinkäyttöisistä sukellusveneistä vaiko ydinohjuksia kantavista sukellusveneistä.

Kay muistuttaa, että sukellusveneitä on kahdenlaisia: On ohjussukellusveneitä ja hyökkäyssukellusveneitä.

Hyökkäyssukellusveneitä ovat esimerkiksi Jimmy Carter-, Seawolf ja Los Angeles -luokan sukellusveneet. Ne eivät kanna ydinaseita, mutta niiden moottorit ovat ydinkäyttöisiä. Sen sijaan Los Angeles -luokan sukellusveneet on varustettu perinteisillä risteilyohjuksilla, joita käytettiin muun muassa iskuissa Iranin ydinlaitoksiin.

Lisäksi hyökkäyssukellusveneitä käydetään tiedusteluun sekä iskuihin muita sukellusveneitä ja sota-aluksia vastaan.

Ohjussukellusveneet taas ovat suurempia ja kantavat ydinaseilla varustettuja ballistisia ohjuksia. Niihin lukeutuvat Yhdysvaltojen Ohio-luokan alukset.

– Tämä kyseinen sukellusvene voi kantaa jopa 24 ydinkykyistä Trident II -ballistista ohjusta, Kay kertoo.

Yhdessä ilmassa lentävien strategisten pommikoneiden ja maalta laukaistavien ballististen ohjusten kanssa sukellsuveneet muodostavat Yhdysvaltojen ydinasepelotteen.

Toisin kuin kaksi ensin mainittua, ohjussukellusveneet eivät juuri ole alttiita ensi-iskulle. Se tekee niistä myös erityisen vaarallisia, koska niiden tuhoaminen etukäteen on vaikeaa.

– Sukellusveneitä siis käytettäisiin vastaiskussa, ei ennakoivassa iskussa, Kay sanoo.

Entinen brittilaivaston sukellusvenekomentaja Bob Fancy taas huomauttaa, että ohjussukellusveneet operoivat huippusalaisilla partiointialueilla.

– Eli kun [Trump] sanoo uudelleensijoittavansa sukellusveneitä, en usko, että hän puhuu ohjussukellusveneistä, koska ne ovat merellä partioimassa viholliselta piilotellen.

– Niiden [partiointi]alueet ovat massiivisia, eikä ole mitään syytä siirtää [sukellusveneitä] lähelle kohdetta, sillä ohjusten kantama on äärimmäisen pitkä.

Fancy uskookin, että Trump viittaa hyökkäyssukellusveneisiin, jotka voisivat myös kerätä tiedustelutietoa Venäjän lähettyvillä. Samalla kyse on poliittisesta retoriikasta ja sen kiristymisestä.

– Ihmisiä alkaa ahdistamaan, kun puheisiin nostetaan sukellusveneet, sillä sukellusveneet ovat erittäin kyvykkäitä sotakoneita, jotka pystyvät kylvämään laajaa tuhoa, Fancy tiivistää.

Fancy painottaa myös, että Venäjän sukellusvenelaivasto on laadultaan lähes samalla tasolla länsimaiden kanssa.

Vielä kylmän sodan aikana neuvostoveneet olivat alkeellisempia, mutta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjä on jatkanut aktiivisesti sukellusveneiden kehittämistä. Länsimaat taas ovat jossain määrin laiminlyöneet uusien sukellusveneiden kehityksen.

Toistaiseksi länsimailla on vielä teknologinen etu puolellaan.

– Mutta meillä ei ole lainkaan tilaa itsetyytyväisyydelle, Fancy varoittaa.