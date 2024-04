Tällaisia aseita Ukraina nyt saa – ”Venäjän kauhu” saapunee rintamalle pian

Ukraina on saamassa osana Yhdysvaltain edustajainhuoneen hyväksymää aseapupakettia pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia, joilla Ukraina pystyisi iskemään venäläiskohteisiin jopa 300 kilometrin päähän, sanoo Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja Mark Warner CBS Newsille.

Hänen mukaansa aseapu saattaa lähteä kohti Ukrainaa jo tämän viikon loppupuolella. Noin 60 miljardin dollarin apupaketti vaatii vielä senaatin hyväksynnän ja presidentti Joe Bidenin allekirjoituksen.

Ukrainan apupaketin hyväksymisen kerrotaan merkitsevän sitä, että puolustaja saa kohta suuren määrän amerikkalaista sotakalustoa.

Yhdysvaltain asevoimat on jo pitkään valmistellut suuria määriä ampumatarvikkeita ja kalustoa toimitettavaksi Ukrainaan.

Ukraina tarvitsee kipeästi etenkin pitkän kantaman tykistöä ja ilmatorjunta-aseita.

– Haluamme saada tavaraa niin nopeasti kuin mahdollista, että saamme jotakin tuntuvaa apua etulinjan sotilaille mahdollisimman pian – ei joskus puolen vuoden kuluttua – että he pääsevät etenemään, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi sunnuntaina.

Ukrainan kerrotaan käyttäneen viime lokakuussa ensimmäisen kerran 160 kilometrin kantaman omaavia ATACMS-ohjuksia iskussa Venäjän lentotukikohtiin Luhanskin alueella ja Berdjanskissa.

Nyt puolustaja olisi siis saamassa tehokkaampia ja pidemmän kantaman ATACMS-ohjuksia.

Ajatushautomo The Institute for the Study of War kertoi viime sykysnä, että venäläiset sotakommentaattorit ovat ilmaisseet ”laajalle levinnyttä pelkoa” ATACMS-ohjusten käytöstä.

Ukraina voisi iskeä pitkän kantaman asejärjestelmillä Venäjän tukikohtiin, komentokeskuksiin ja huoltoyhteyksiin muun muassa Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan alueella.