Kiinan laivaston aluksia ilmestyi Itämerelle

Puolustusliitto Naton alukset seurasivat viikonloppuna kahden Kiinan laivaston aluksen saapumista Itämerelle.

Newsweekin mukaan kiinalaisalukset olivat matkalla Pietariin Venäjän laivaston vuosipäivän juhlallisuuksiin.

Markus Jonsson -nimimerkillä tunnettu avointen lähteiden tutkija on jakanut siltakameran videon, jossa näkyy tanskalaista partioalusta seuraava Kiinan laivaston hävittäjä Jiaozuo ja huoltoalus Honghu.

Tyypin 052D ohjushävittäjän ja tyypin 903A huoltoaluksen kotisatama sijaitsee Kiinan eteläosissa. Alukset ovat osallistuneet piratismin vastaiseen toimintaan Afrikan sarven edustalla.

Kiinan puolustusministeriön mukaan alukset viettivät viisi vuorokautta Casablancan satamassa Marokossa heinäkuun puolivälin tienoilla.

Kiinan laivaston delegaatio osallistuu Kronstadtin saaren edustalla järjestettävään laivastoparaatiin. Paraatin 28. heinäkuuta pidettävä päätapahtuma peruttiin alkuviikosta tuntemattomasta syystä. Kiina osallistui Venäjän laivaston vuosipäivään ensi kertaa vuonna 2017.

A few minutes ago two large warships escorted by a Danish Navy patrol boat entered Baltic Sea. Chinese?

Will try and id, happy for help! Closer photos below.

They are possibly in company with a Gabon-flagged tanker destined for Russia, started in India. pic.twitter.com/J8EBdLUfVS

— Markus Jonsson (@auonsson) July 20, 2024