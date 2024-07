Paljonko rahaa rippilahjaksi? Asiantuntija neuvoo

Kesällä moni nuori pääsee rippikoulusta tai prometheus-leiriltä. Leirin päättymistä on ollut tapana juhlistaa sukulaisten ja muiden läheisten kanssa.

Nykyään on vakiintunut yleinen tapa, että rippilahjaksi nuorelle annetaan rahalahja. Rahalahjan etuna on sen helppous ja se, että nuori voi käyttää rahan haluamallaan tavalla.

Mikä sitten on sopiva rahamäärä lahjaksi rippikoulusta tai prometheus-leiriltä päässeelle nuorelle?

Tapaseuran puheenjohtajan Mirva Saukkolan mukaan kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sillä ihmisten tilanteet ovat niin erilaisia.

– Jollekin esimerkiksi 100 euroa on pikkuraha, mutta toiselle sellainen rahamäärä, että se voi romuttaa budjetin koko loppukuuksi, Saukkola kertoo Verkkouutisille.

Yksiselitteisen rahamäärän sijaan lahjan suuruus kannattaa suhteuttaa lahjan antajan omaan taloudelliseen tilanteeseen.

– Vaikka ripille pääsy tai prometheus-leiriltä pääsy on iloinen asia ja jokainen haluaa juhlia sitä parhaansa mukaan, lahja ei kuitenkaan saa olla sellainen mikä romahduttaa antajansa talouden. Yksilöllistä vastausta on todella vaikea antaa, Saukkola toteaa.

Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa henkilöllä on loppukuuksi käytettävissä vain vähän rahaa pakollisia menoja varten. Silloin on luonnollista, että vähistä rahoista on mahdollista irrottaa pois annettavaksi vain pieni summa.

Toinen rahalahjan suuruuteen vaikuttava tekijä on Saukkolan mukaan se, mikä on lahjan antajan suhde sukulaiseen.

– Voisi kuvitella, että isovanhemmat ja kummit haluavat antaa isomman rahan lahjaksi kuin vaikka silloin, kun kyseessä on naapurin tai työkaverin lapsi. Vaikka kyseessä olisikin itselle tärkeä nuori ihminen, suhde ei välttämättä ole yhtä läheinen kuin vaikka mummilla tai vaarilla.

Rahalahja kannattaa suhteuttaa myös sen mukaan, kuinka läheisestä nuoresta on kyse. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Lahjan ei tarvitse olla rahaa

Aina rippilahjan ei tarvitse olla rahaa. Mitä muita hyviä lahjaideoita nuorelle voisi olla?

Hyväksi vaihtoehdoksi Saukkola mainitsee erilaiset elämyslahjat.

– Nuoret varmasti arvostavat elokuva- ja konserttilippuja ja muita vastaavia elämyksiä mahdollistavia lahjoja, hän vinkkaa.

Jos nuori ei ole ilmaissut selkeitä toiveita tai tarpeita, ylimääräistä tavaran antamista lahjaksi kannattaa välttää.

– Maailmassa on jo hirveän paljon tavaraa.

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli tapana, että rippikoulusta valmistuneelle nuorelle annettiin lahjaksi tavaroita ensimmäistä omaa kotia varten. Rippilahjoina saattoi olla esimerkiksi keittiön astioita tai verhoja.

Tällaisia lahjoja Saukkolan mukaan ei nykyaikana välttämättä kannattaisi antaa.

– Tällä hetkellä meillä on hieman muuttunut näkemys lapsuudesta ja nuorten annetaan olla pidempään nuoria, vaikka ympäröivä maailma hoputtaisikin heitä kasvamaan aikuisiksi nopeammin kuin aiemmin.

Asiaa miettiessä kannattaakin huomioida rippikoulusta päässeen nuoren ikä. Yleensä rippikoulusta päästään 15-vuotiaana.

– Oman kodin suunnittelu siinä iässä on vähän varhaista, Saukkola pohtii.

