HIMARS-isku räjäyttää videolla ilmatorjunnan Buk-järjestelmän kappaleiksi

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla), jolla Ukrainan 14. erillinen lennokkirykmentti paikantaa ja tuhoaa venäläisen Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän rintamalla Zaporižžjan alueella.

Kyseessä sanotaan olleen Himars-raketinheittimellä tehty isku.

Video näyttää, kuinka ukrainalaisrykmentin lennokki tarkkailee ja paikantaa Buk-järjestelmän metsikössä. Seuraavaksi täsmäraketti iskeytyy maaliinsa, josta seuraa valtava räjähdys.

Buk-järjestelmän palavia kappaleita lentää laajalle alueelle iskemän ympärille.

– Se räjähti vaikuttavasti, Herastshenko toteaa.

Ukraina sai Saksalta kesäkuussa mittavan aseapupaketin, joka sisältää muun muassa kolme Himars-raketinheitinjärjestelmää.

Ukrainian Defenders from the 14th Separate Regiment of Unmanned Aircraft Complexes have destroyed a Russian Buk SAM in Zaporizhzhia region, reportedly with a HIMARS strike.

It blew up impressively. Glory! pic.twitter.com/XxLtl54z53

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2024