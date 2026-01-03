Tällainen syyte Venezuelan diktaattoria saattaa odottaa USA:ssa

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro saattaa joutua Yhdysvalloissa oikeuden eteen vakavista huumekauppaan liittyvistä rikossyytteistä, kertoo Wall Street Journal.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Venezuelan presidentti ja tämän vaimo ovat vangittu ja lennätetty ulos maasta.

Maduro asetettiin Yhdysvaltain viranomaisten toimesta syytteeseen jo useita vuosia sitten. Vuonna 2020 Yhdysvallat nosti häntä ja useita Venezuelan korkeita virkamiehiä vastaan huumekauppasyytteet, jotka perustuivat noin kymmenen vuotta kestäneeseen tutkintaan.

Maduron väitetään johtaneen kokaiinikauppaa harjoittanutta verkostoa nimeltä Cartel de los Soles. Hänen väitetään suojelleen ja johtaneen huumeverkostoa samalla, kun hän eteni Venezuelan valtiojohdossa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi syyskuussa, että Maduro on Yhdysvalloissa syytteeseen asetettu ja oikeutta pakeneva henkilö.

Senaattori Mike Lee kertoo puhuneensa tänään puhelimessa Yhdysvaltain ulkoministerin kanssa. Lee kertoi puhelusta julkaisussaan viestipalvelu X:ssä.

– Hän kertoi minulle, että Nicolás Maduro on pidätetty Yhdysvaltain henkilöstön toimesta ja että hänet asetetaan Yhdysvalloissa oikeuden eteen rikossyytteistä. Lisäksi hän sanoi, että tänä iltana nähty toiminta toteutettiin pidätysmääräystä täytäntöönpanevien henkilöiden suojelemiseksi ja puolustamiseksi, Lee toteaa julkaisussaan.

– Tämä toimi kuuluu todennäköisesti presidentin perustuslain II artiklan mukaiseen luontaiseen toimivaltaan suojella Yhdysvaltain henkilöstöä todelliselta tai välittömästi uhkaavalta hyökkäykseltä.