Donald Trumpin mukaan Venezuelan presidentti on lennätetty ulos maasta. (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), AFP / LEHTIKUVA / JOE RAEDLE

Donald Trump: Venezuelan presidentti on vangittu

  • Julkaistu 03.01.2026 | 11:41
  • Päivitetty 03.01.2026 | 13:26
  • Venezuela
Yhdysvaltojen presidentti luonnehtii operaatiota laajaksi ja onnistuneeksi.
Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vaimoineen on vangittu ja lennätetty ulos maasta, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti Truth Social-viestipalvelussa lauantaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat on onnistuneesti tehnyt laaja-alaisen iskun Venezuelaan. Operaatio suoritettiin yhteistyössä yhdysvaltalaisten lainvalvojien kanssa, Trump kertoi.

Presidentin mukaan operaatiosta kerrotaan enemmän tiedotustilaisuudessa myöhemmin lauantaina.

Venezuela ilmoitti aikaisemmin lauantaina Yhdysvaltojen iskeneen pääkaupunki Caracasiin sekä Mirandan, Araguan ja La Guairan osavaltioihin. Maa kertoi valmistelevansa mobilisaatiota vastatoimena.

Yhdysvaltojen ja Venezuelan välit ovat kiristyneet viime kuukausina, ja Yhdysvallat on siirtänyt runsaasti joukkoja ja kalustoja Karibian alueelle.

