Taksialalla vakavia ongelmia – joka neljäs yritys todettu epäluotettavaksi

Taksiyrityksistä yli kymmenellä prosentilla on korkea riski harjoittaa harmaata taloutta. Kun lisäksi tarkastellaan taksialan yritysten taloudellista luotettavuutta, noin neljännes taksiyrityksistä voidaan katsoa epäluotettaviksi muun muassa julkisten velvoitteiden laiminlyönnin takia. Tiedot käyvät ilmi verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) tuoreesta selvityksestä.

– Taksialalla on muuhun liikenneluvanvaraiseen kuljetusalaan verrattuna enemmän korkean harmaan talouden riskin yrityksiä. Selvää on, että alalla tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, jotta harmaata yritystoimintaa saadaan kitkettyä. Esimerkiksi taksamittareiden pakollisuus edistäisi harmaan talouden torjuntaa ja vähentäisi samalla taksiyrittäjien hallinnollista taakkaa, sanoo HTSY:n johtaja Janne Marttinen tiedotteessa.

Taksilain uudistus sisältyy pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys uudesta laista syksyn aikana.

Vaikka kuljetusalalta löytyi yrityksiä, joissa harmaan talouden riski oli korkea, selvityksen mukaan luvanvaraisuus kuitenkin vähentää merkittävästi yrityksen riskiä harmaaseen talouteen. Tämä kävi ilmi, kun liikenneluvan alaisia yrityksiä verrattiin samankaltaisiin yrityksiin, jotka eivät tarvinneet toimintaansa lupaa.

– Liikennelupa vähentää harmaata taloutta kuljetusalalta, sillä luvan ehtona on muun muassa vakavaraisuus ja viranomaisvelvoitteiden hoito. Lupaa ei saa, jos yrityksellä on esimerkiksi verovelkaa tai se laiminlyö työnantajamaksuja, Marttinen sanoo.

Liikenneluvat myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka pyytää lupaa harkitessaan HTSY:ltä velvoitteidenhoitoselvityksen. Lupa voidaan myös perua, jos yritys ei hoida velvoitteitaan.

Viidennes liikenneluvan saaneista epäluotettavia

Selvityksessä tarkasteltiin myös liikenneluvan saaneiden yritysten taloudellista luotettavuutta. Yritys katsottiin epäluotettavaksi, jos se oli esimerkiksi verovelkarekisterissä, ulosotossa tai sen vastuuhenkilö liiketoimintakiellossa vuonna 2024.

Taksialan yrityksistä noin neljännes todettiin selvityksessä taloudellisesti epäluotettaviksi. Kaikista liikenneluvan alaisista yrityksistä taloudellisesti epäluotettaviksi todettiin noin viidennes yrityksistä.

Kun tarkasteluun lisättiin myös vastuuhenkilöiden taloudellinen tausta, epäluotettavien osuus nousi neljännekseen kaikista liikenneluvan saaneista yrityksistä.

Kun arvioinnissa huomioitiin vielä yritysten vastuuhenkilöiden muun yritystoiminnan taloudellinen luotettavuus, epäluotettavien yritysten osuus nousi kolmannekseen.

Liikenneluvan myöntämisen yhteydessä ei nykylainsäädännön mukaan voida selvittää yrityksen vastuuhenkilöiden tai heidän muun yritystoiminnan luotettavuutta.

– Luvan myöntämisessä pitäisi huomioida myös yhtiön vastuuhenkilöiden ja heidän muun liiketoimintansa taloudellinen luotettavuus, sillä yritykset ovat vastuuhenkilöidensä näköisiä. Samaa mieltä on ollut myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta mietinnössään jo vuonna 2021, Marttinen sanoo.

Verohallinto valvoo takseja yhdessä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, poliisin ja aluehallintoviraston kanssa.

