Vaarallinen muuntohuume ajoi taksipalvelun pulaan – ”Kuin märkä rätti vasten kasvoja”

Peukku-brändin alla ajavat taksiautot ovat herättäneet hämmennystä Porvoossa. Verkkouutisten saaman vinkin mukaan alueella ajelee takseja, joiden mainossloganina on muun muassa ”peukku vie sinut aina perille”.
Hämmennys ja kielteiset mielikuvat liittyvät siihen, että sana ”peukku” on viime aikoina tullut tunnetuksi vaarallisen muuntohuumeen, alfa-PVP:n lempinimenä.
Kyseessä on Peukku-Taxi -niminen taksivälityspalvelu. Yrityksen taustalla oleva yritys on DRide. Toimitusjohtaja Jukka Kuusiston mukaan Peukku-brändiä on käytetty paikallisissa taksipalveluissa vuodesta 2020 lähtien. Brändi on käytössä Porvoon seudulla ja brändin alla ajavat taksiautoilijat ovat paikallisia yrittäjiä.
Paikallisen taksibrändin taival ei ole ollut kivuton.
– Silloin kun aloitimme vuonna 2020, iski koronapandemia. Kun siitä on alettu toipua, tulee muuntohuume, joka yhdistetään nimeemme, Kuusisto toteaa VU:lle.
Toimitusjohtaja on tilanteesta harmissaan.
”Peukku”-nimeen liitetyt mielleyhtymät ovat saaneet myös ABC-huoltoasemaketjun luopumaan peukku-sanan käytöstä markkinoinnissaan. Kuusisto huomauttaa, että pienelle taksitoimijalle brändinimestä luopuminen olisi huomattavasti isompi asia kuin ABC:n kaltaiselle valtakunnalliselle ketjulle. Asiassa on huomionarvoista, että ABC:lla ”peukku”-sanaa käytettiin markkinoinnissa varsinaisen brändin ohella. Ikävät mielleyhtymät eivät ole pakottaneet huoltoasemaketjua vaihtamaan koko nimeään.
– Tämä on kuin märkä rätti vasten kasvoja. Jos joudumme vaihtamaan brändin nimeä, joudumme ikään kuin aloittamaan kaiken alusta, Kuusisto harmittelee.
Nimenvaihdos harkinnassa
Hänen mukaansa nimenvaihdos ei ole tällä hetkellä päätöspöydällä. Asiaa kuitenkin harkitaan.
Toimitusjohtajan mukaan asiakkailta ei ole tullut palautetta peukku-nimestä.
– Jos tämä näkyisi selkeästi asiakaspalautteessa, lähtisimme nopeasti tekemään ratkaisuja, Kuusisto toteaa.
Vaarallista muuntohuumetta alfa-PVP:tä eli ”peukkua” on havaittu eniten suurissa kaupungeissa. Koska Peukku-Taxin toiminta keskittyy Porvoon seudulle, se voi olla selittävänä tekijänä vähäiselle asiakaspalautteelle asiassa.
Mistä Peukku-brändi alun perin sai edes alkunsa? Kuusiston mukaan uuden taksipalvelun nimeä mietittiin aikanaan raadin voimin. Lopulta paikallisen brändin nimeksi vakiintui ”Peukku”. Vielä siihen aikaan ei ollut tiedossa, että sana tulisi myöhemmin tunnetuksi myös muuntohuumeen lempinimenä.
Muuntohuumeen leviämisellä ja siitä kertovalla uutisoinnilla on väkisinkin kielteistä vaikutusta brändin maineeseen.
– Tässä yksinkertainen kaava on se, että muuntohuume yhdistetään lailliseen liiketoimintaamme eli taksipalveluun.
Kuusisto painottaa, ettei Peukku-brändin takseilla ole mitään tekemistä huumausaineiden kanssa eikä autoissa esimerkiksi myydä huumeita.
– Jos sellaista tapahtuisi, yhteistyö kanssamme loppuisi välittömästi, Kuusisto painottaa.