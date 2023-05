Takalinjaan tarkoitettu venäläisyksikkö tuhoutui rynnäköissä – ”johdettiin teuraaksi”

Venäjän asevoimien 1439. rykmentin kerrottiin pyyhkiytyneen lähes olemattomiin helmi–maaliskuussa käydyissä taisteluissa Itä-Ukrainassa.

Yksikkö oli määrätty rynnäkköön Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan lähellä. Venäjä on yrittänyt saartaa kaupunkia jo pitkään, mutta hyökkäykset ovat tyrehtyneet Ukrainan vahvoihin puolustusasemiin.

Venäläinen Baikal Journal -media kertoo Irkutskin alueelta kotoisin olevasta 24-vuotiaasta Pavelista, joka oli kutsuttu palvelukseen viime lokakuussa osittaisen liikekannallepanon yhteydessä. Hän astui mielellään palvelukseen heikosta näkökyvystä huolimatta, koska piti asiaa velvollisuutenaan. Pavelin isoisä oli taistellut toisessa maailmansodassa.

Pavel lähetettiin Donetskin ”kansantasavallan” alueelle joulukuussa, jossa 1439. rykmentti asetettiin separatistien 1. Slavjanskin prikaatin alaisuuteen. Mobilisoidut miehet kertoivat ”joutuneensa tykinruoaksi”, joka ”johdettiin teuraaksi”.

Osa rykmentin sotilaista julkaisi presidentti Vladimir Putinille osoitetun videovetoomuksen. He kertoivat, että separatistijoukot olivat ampuneet konekivääreillä venäläissotilaita, jotka eivät olleet suostuneet liittymään rynnäkköyksiköihin. Heidän omaisensa julkaisivat samankaltaisen vetoomuksen.

Venäläissotilaiden piti ostaa omat vaatteensa, kenkänsä ja ruokansa. Lihaa ostettiin paikallisilta ja kypsennettiin itse. Asevoimat oli toimittanut joukoille vain ”hapanta keittoa” alumiinitölkeissä.

Miehille oli kerrottu, että yksikkö sijoitettaisiin takalinjaan puolustustehtäviin. Heidät lastattiin yllättäen rekkoihin 22. helmikuuta ja vietiin Avdijivkan eteläpuolelle etulinjaan.

Baikal Journalin mukaan Pavel sai surmansa muutamaa päivää myöhemmin, kun Ukrainan joukot tuhosivat viiden panssariajoneuvon kolonnan kaupungin luonaispuolella. Hänen rumiinsa jäi taistelukentälle.

– Komentajan mukaan asioita tehtiin hitaasti jatkuvan tykistöpommituksen vuoksi. Hän ei halunnut riskeerata eläviä sotilaita kuolleiden noutamiseksi, Pavelin äiti Alla sanoo.

