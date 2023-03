Hyökkäykseen lähetetty Venäjän rykmentti tuhoutui lähes kokonaan

Etelä-Siperian Irkutskin alueelta kotoisin olevista sotilaista kootun rykmentin kerrotaan pyyhkiytyneen lähes olemattomiin Itä-Ukrainan taisteluissa.

Liikekannallepanossa pakkovärvättyjen sotilaiden omaiset kertovat Sibir.Realii-medialle, että rykmentin 1439 ensimmäinen ja toinen pataljoona määrättiin helmikuun lopulla rynnäkköön Avdijivkan lähellä Donetskissa.

Venäjän joukot ovat yrittäneet edetä alueella jo pitkään, mutta hyökkäykset ovat pysähtyneet Ukrainan vahvoihin puolustusasemiin.

Sotilaiden perheenjäsenten mukaan koko rykmentti käytännössä tuhoutui taisteluissa. Monet haavoittuivat ja loput kaatuivat, mutta heidät listattiin kadonneiksi.

– Omaiseni soitti takaisin, hän oli sairaalassa sirpalevamman vuoksi. Hän sanoi, ettei rykmentistä ole mitään jäljellä, mobilisoidun sotilaan vaimo kertoo.

Vaimon mukaan sotilaalle on annettu vain viikko toipumiseen, minkä jälkeen hänet lähetetään takaisin etulinjaan.

Irkutskista kootun yksikön sotilaat julkaisivat alkukevään aikana useita videovetoomuksia, joissa he valittivat heikosta johtamisesta ja kalustopuutteista. Sotilaat oli lähetetty hyökkäykseen ilman kunnollista tiedustelua, viestintälaitteita tai tykistötukea. Valittavia sotilaita uhattiin sotilasoikeudella.

Rykmentin kerrotaan koostuneen suurelta osin yli 40-vuotiaista, joista monet kärsivät kroonisista terveysongelmista. Siviiliammatiltaan miehet olivat muun muassa rakennustyöläisiä, kuljettajia ja toimistotyöläisiä. Heille ei annettu kattavaa sotilaskoulutusta ennen siirtoa taisteluihin.

Insider-julkaisun mukaan Irkutsin alueen kuvernööri Igor Kobzev on luvannut yksikölle siirtoa toiselle rintamalohkolle lähitulevaisuudessa.

Here’s an English language write up from @the_ins_ru. Wife of soldier says her wounded husband told her: “There is nothing left of the regiment. So far [we know of] only two wounded, the rest are either dead or abandoned there.” https://t.co/cZnh0CYdEv

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 3, 2023