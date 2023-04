Taiwaniin hyökättiin Kiinan rajussa harjoituksessa joka suunnasta

Kiinalainen lentotukialus Shandong osallistui pääsisäisenä järjestettyyn suureen sotaharjoitukseen, jossa Kiinan asevoimat simuloi hyökkäyksiä Taiwaniin. Kiina kertoo harjoitelleensa saarivaltion meri- ja ilmasaartoa sekä ”tarkkuusiskujen” tekemistä, uutisoi The Drive -sivusto.

Kiinan kolmipäiväinen ”Yhdistynyt miekka” -sotaharjoitus Taiwaninsalmella ja saarivaltion ympärillä päättyi tämän viikon maanantaina. Shandongin lisäksi harjoitukseen osallistui muita kiinalaisia sota-aluksia, sotilaslentokoneita sekä ohjusjoukkoja.

Kiinan asevoimat kertoi ”testanneensa kattavasti” useiden yksiköiden kykyjä taisteluolosuhteissa.

Harjoitus aloitettiin kolme päivää sen jälkeen, kun Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen tapasi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthyn Kaliforniassa.

Kyseessä sanotaan olleen yksi suurimmista harjoituksista koskaan kyseisellä alueella. Taiwanin puolustusministeriön mukaan maanantai-iltana sen meri- ja ilmatilan lähellä oli 12 kiinalaista sota-alusta ja ainakin 91 sotilaslentokonetta.

Kiinan valtiontelevisio julkaisi maanantaina raportin, jonka mukaan harjoitukseen osallistui muun muassa strategisia H-6-pommikoneita, jotka oli aseistettu oikeilla ohjuksilla. Koneiden arvellaan kykenevän kuljettamaan ydinaseita.

H-6-pommittajien kerrotaan toimineen yhteistyössä sota-alusten kanssa ”muodostaakseen koko saaren kattavan saartotilanteen monesta eri suunnasta”. Asiantuntijoiden mukaan Kiina voisi mahdollisessa hyökkäyksessään Taiwania vastaan käyttää tämänkaltaista strategiaa eli meri- ja ilmasaartoa.

Kiinan asevoimien julkaisemalla videolla yhden H-6-pommittajan sanotaan lentäneen Taiwanin pohjoispuolella ja tehneen simuloidun ohjusiskun.

Vaikka Taiwaniin liittyvissä harjoituksissa on myös aiemmin ollut mukana useita lentokoneita ja sotalaivoja, lentotukialuksen osallistuminen pantiin tällä kertaa merkille.

Taiwania idästä lähestyvien lentotukialuksilta nousevien lentokoneiden ja strategisten pommittajien yhdistelmän arvioidaan tekevän saaren puolustamisesta paljon haastavampaa.

Jännitteet Taiwanin kysymyksen ympärillä ovat kiristyneet. Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan.

Taiwan, eli Kiinan tasavalta, toimii Taiwanin saarella. Konflikti syntyi, koska 1940-luvulla Kiinan sisällissodan hävinneet Kiinan tasavaltaa puolustaneet joukot ja hallinto vetäytyivät saarelle. Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on huolissaan, että USA olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä.