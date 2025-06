Taiwan alkaa rakentaa droonimuuria Kiinaa vastaan

Ukrainan ”droonimuuri” sisältää 15 kilometriä leveän tappovyöhykkeen, jossa droonit vaikeuttavat hyökkäysjoukkojen kokoamista. Taiwan ottaa ensiaskeleitaan oman droonimuurinsa rakentamisessa todennäköisellä jopa 200 pintadroonin hankinnalla, South China Morning Post -lehti kertoo.

Miehittämättömän pinta-alustyypin on suunnitellut Taiwanin pääasiallinen aseiden kehittäjä National Chung-Shan Institute of Science and Technology NCSIST. “Kuai Chi” -nimisessä projektissa suunnitellun aluksen taistelukykyä aletaan arvioida kesäkuussa.

Uusi alus on jatkoa Taiwanin aiemmin kehittämille meridrooneille sekä päätökselle ensi vuonna perustettavasta rannikkopuolustuksen johtoportaasta.

Vaikka Taiwan ei käytä termiä droonimuuri, on selvää, että Taiwan rakentaa siitä omaa versiotaan. Sen perustaminen nojaa maaliskuussa julkaistuun puolustusstrategiaan sekä hallituksen päätökseen tehdä Taiwanista droonikeskus ja muuttaa samalla puolustuksen painotusta kohti nykyistä edullisempia järjestelmiä. Taiwanin puolustusvoimat perustaa drooniyksiköitä ja hankkii meridroonien lisäksi myös lentäviä ja maalla liikkuvia drooneja.

Mutta koska Kiina tulee käyttämään massoittain drooneja saarivaltion miehittämisessä, on Taiwan kehittämässä myös droonien torjuntakykyjä.

Jää nähtäväksi, riittääkö nykyisten hankintojen määrä pysäyttämään Kiinan sadat pinta-alukset ja tuhannet droonit. Taiwan on asettanut tavoitteeksi 700 pelkkään sotilaskäyttöön valmistettua miehittämätöntä lentävää järjestelmää ja 3000 myös siviilikäyttöön soveltuvaa lentävää droonia vuoteen 2028 mennessä.

Taiwanin täytyy vielä sovittaa droonit puolustusstrategiansa lisäksi Yhdysvaltain indopasifisen alueen johtoportaan USINDOPACOMin Taiwaninsalmen puolustukseen kehittämään Hellscape-suunnitelmaan.

Perustettava rannikkopuolustuksen johtoporras tulee osaksi sen johtamisrakennetta, ja Taiwanin droonit ilmeisesti integroidaan sen tiedustelu- ja sodankäyntimenetelmiin, Australian maavoimien entinen kenraalimajuri Mick Ryan arvioi blogissaan.