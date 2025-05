Ukrainan drooni vastaan Venäjän moottoripyörä – kumpi voittaa?

Venäjän asevoimat valmistelee uutta suurhyökkäystä, jonka painopisteeksi arvioidaan Pokrovskin ja Konstantinovkan alueita koko Ukrainan Donetskin valtaamiseksi. Toissijaisina suuntina ovat Sumy ja Harkova Koillis-Ukrainassa.

Venäjä laskee taktisen innovaationsa varaan, jonka se on suunnitellut Ukrainan puolustusstrategian päihittämiseksi. Ukrainan tiedustelun mukaan venäläissotilaat harjoittelevat nyt koulutuskeskuksissa hyökkäyksiä moottoripyörillä. Niillä puolentoista kilometrin aukean ylitys onnistuu kolmessa–viidessä minuutissa, jolloin FPV-droonioperaattorit eivät ehkä ehdi hyökätä nopeasti eteneviin maaleihin.

Perustuen Venäjän puolustusministeriön julkaisemiin videoihin – joissa näytetään hyökkäys- ja puolustustaktiikan harjoittelua parin kolmen sotilaan moottoripyöräryhmissä – Institute for the Study of War on päätynyt myös johtopäätökseen, että moottoripyörien käyttö on Venäjän suurin taktinen innovaatio kevään–kesän operaatioihin.

Huhtikuussa Venäjän maavoimat alkoi harjoitella myös toista uutta hyökkäystaktiikkaa Zaporižžjan alueella: massiivisia satojen sotilaiden ja kymmenien ajoneuvojen hyökkäyksiä. Yhteen hyökkäykseen Orihovon alueella osallistui 320–350 sotilasta ja 40 panssaroitua taisteluajoneuvoa mukaan lukien kolme taistelupanssarivaunua. Näin ilmeisesti lasketaan, että osa pääsisi ”droonimuurin” läpi tavoitteeseen.

Venäjän maavoimien suurin ongelma on asiantuntija Michael Kofmanin mukaan kuitenkin edelleen määrällisen ylivoiman heikko laatu sekä rintaman kalustopula. War on the Rocks -podcastissa puhunut Kofman sanoo, että juuri tämä on syynä moottoripyörien ja kevyiden ajoneuvojen käyttöön.

Hän ei usko, että niillä saavutetaan vakavia läpimurtoja; sen sijaan Venäjän tappiot kasvavat entisestään. Venäjän hyökkäysten yhä huonontuneen menestyksen Kofman katsoo johtuvan Ukrainan droonipuolustuksesta ja ilmatorjunnasta, jotka saavuttivat viime vuonna tuntuvia tuloksia.

Ukrainan ”droonimuuri” sisältää 15 kilometriä leveän tappovyöhykkeen, jossa droonit vaikeuttavat hyökkäysjoukkojen kokoamista. Strategia nojaa FPV-drooneihin, jotka toimivat periaatteessa kuin jalkaväki ja aiheuttavat Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Christopher Cavolin mukaan selvästi yli puolet Venäjän miestappioista. Lisäksi Ukraina käyttää pitkän lentomatkan drooneja tukikohtia, ammusvarastoja, ilmatorjuntajärjestelmiä sekä öljy- ja kaasuinfrastruktuuria vastaan.

Ukraina tuottaa kuluvana vuonna 4,5 miljoonaa droonia. Pelkästään FPV-droonien tuotanto on 200 000 kappaletta kuukaudessa. Niiden hinta on alle neljänneksen 155 millimetrin tykistökranaatin hinnasta. Vaikka jokainen drooni vaatii neljä käyttäjää – lennättäjän, navigoijan, aseteknikon ja yhteysdroonin lennättäjän – niihin on helpompi löytää sotilaita kuin jalkaväkeen.

Jos Ukrainan sotilaallinen tuki vähenee, kun Joe Bidenin myöntämän tuen toimitukset loppuvat, Kofmanin mukaan Ukrainan rintamatilanne voi heiketä merkittävästi loppukesästä. Pääuhkana rintamalla ovat Venäjän ohjukset ja täsmäaseet, joiden tuotanto on jopa viisinkertaistunut sodan aikana. Ukrainalla ei ole tarpeeksi keinoja tämän arsenaalin pysäyttämiseksi.