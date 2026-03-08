Taivas tummui Teheranin yllä

Taivas Iranin pääkaupunki Teheranin yllä on tummunut viimeöisten iskujen jäljiltä, BBC uutisoi. Kaupungin ja sen siviiliväestön tilannetta pystytään seuraamaan lähinnä sosiaalisen median kautta, mutta enää harvalla kaupunkilaisella on pääsy internetiin.
Israelin uutisoitiin aloittaneen lauantaina iskut Iranin öljyvarastoihin ja polttoainejakeluun. Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa suuri Aqdasiyehin öljyvarasto Koillis-Teheranissa on iskujen jälkeen ilmiliekeissä.
Viestipalvelu X:ssä julkaistuissa kuvissa taivas Teheranin yllä oli aamuyhdeksältä paikallista aikaa synkkä. Paikallisten kerrotaan olevan huolissaan viimeöisistä räjähdyksistä sekä öljyvarastopaloista ilmaan vapautuvista kemikaaleista.
CNN:n toimittaja Fred Pleitgenin mukaan Teheranissa satoi aamulla mustaa sadetta. Kanavan julkaisemalla videolla Pleitgen kuvailee kaupungin taivaan olevan ”valtavien mustien pilvien” peitossa viimeöisten iskujen jälkeen.