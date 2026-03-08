Verkkouutiset

Taivas tummui Teheranin yllä

Teheranin öljyvarastoihin iskettiin viikonloppuna.
Taivas Teheranin yllä tummui öljyvarastoihin tehtyjen iskujen jälkeen. (Photo by AFP), AFP / LEHTIKUVA / -
Taivas Teheranin yllä tummui öljyvarastoihin tehtyjen iskujen jälkeen. (Photo by AFP), AFP / LEHTIKUVA / -

Taivas Iranin pääkaupunki Teheranin yllä on tummunut viimeöisten iskujen jäljiltä, BBC uutisoi. Kaupungin ja sen siviiliväestön tilannetta pystytään seuraamaan lähinnä sosiaalisen median kautta, mutta enää harvalla kaupunkilaisella on pääsy internetiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Israelin uutisoitiin aloittaneen lauantaina iskut Iranin öljyvarastoihin ja polttoainejakeluun. Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa suuri Aqdasiyehin öljyvarasto Koillis-Teheranissa on iskujen jälkeen ilmiliekeissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Viestipalvelu X:ssä julkaistuissa kuvissa taivas Teheranin yllä oli aamuyhdeksältä paikallista aikaa synkkä. Paikallisten kerrotaan olevan huolissaan viimeöisistä räjähdyksistä sekä öljyvarastopaloista ilmaan vapautuvista kemikaaleista.

CNN:n toimittaja Fred Pleitgenin mukaan Teheranissa satoi aamulla mustaa sadetta. Kanavan julkaisemalla videolla Pleitgen kuvailee kaupungin taivaan olevan ”valtavien mustien pilvien” peitossa viimeöisten iskujen jälkeen.

Kotiutuslento Arabiemiraateista lähti kohti Suomea
Kyydissä on hieman yli 160 matkustajaa.
USA suunnittelee erikoisjoukkojen lähettämistä Iraniin
Yhdysvallat haluaa rikastetun uraanin pois Iranin hallinnolta.
Israelilta varoitus Iranille: Iskemme, jos valitsette uuden johtajan
Israelin puolustusvoimien mukaan kuolleelle Ali Khameneille ei tule valita seuraajaa.
Mainos