Video näyttää: Valtava öljyvarasto liekeissä Teheranissa

Koillis-Teheranissa sijaitseva suuri Aqdasiyehin öljyvarasto roihuaa ilmiliekeissä, kertoo CNN.

Sosiaalisessa mediassa levinneessä videoissa näkyy, kuinka valtavat savupatsaat nousevat liekkimerestä. Toistaiseksi tietoa vahinkojen laajuudesta ei ole.

Satelliittikuvien perusteella Aqdasiyehin öljyvarasto koostuu kahdeksasta suuresta öljysäiliöstä. Aivan varaston vieressä sijaitsee betonitehdas sekä Iranin maavoimien tukikohta.

Israelilaislähde kertoi myöhään lauantaina CNN:lle aloittaneensa iskut Iranin öljyvarastoihin osana sodan seuraavaa vaihetta. Israelin puolustusvoimat taas kertoo iskeneensä kohteisiin, joista jaettiin polttoainetta kuluttajille, mukaan lukien Iranin asevoimille.

– Tämä on merkittävä isku, joka on syventää Iranin terroristihallinnon sotilasinfrastruktuurille aiheutuneita vahinkoja, Israelin puolustusvoimien lausunnossa todetaan.

Financial Timesin mukaan Teheranissa ei iskuista huolimatta ole polttoainepulaa. Iranin polttoaineyhdistys on kuitenkin kehottanut Teheranin ja Alborzin asukkaita tankkaamaan vain, jos siihen on todellinen tarve.