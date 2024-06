Taistelut alkoivat uudella rintamalla, mukana 10000 sotilasta

Venäjän asevoimien väitetään koonneen suuren määrän joukkoja Harkovan alueen itäosiin uutta operaatiota varten.

Sotatilannetta seuraava ja asiantuntijoiden arvostama ukrainalainen DeepState-sivusto kertoo lähteisiinsä vedoten, että Raihorodkan ja Novovodjanen väliselle alueelle olisi koottu 10 000 sotilasta, 200 tykkiä ja satoja panssariajoneuvoja.

Niiden tavoitteena olisi edetä Borovaan, joka sijaitsee etelästä pohjoiseen kulkevan Oskil-joen varrella. Venäjä yritti alueella läpimurtoa jo viime vuonna, mutta hyökkäys tyrehtyi Ukrainan vahvoihin puolustusasemiin. Alue on ollut Ukrainan hallussa syksyn 2022 onnistuneesta vastahyökkäyksestä lähtien.

Alueelle sijoitettu Ukrainan 3. rynnäkköprikaati kirjoittaa Telegram-sivullaan, että taistelut ovat jo alkaneet uudella rintamalla. Alivoimaista yksikköä vastassa on Venäjän 20. armeijaan kuuluvien 3. ja 144. divisioonan joukkoja.

Alueella käydään tällä hetkellä kiivaita taisteluita. Venäjän panssarirykmenttien hyökkäystä tukemassa on runsaasti tykistöä ja erikoisjoukkoja.

– Vihollinen heittää kokonaisia joukkueita ja komppanioita rynnäköihin kohti asemiamme. Heidän nopea tuhoamisensa korvataan sillä, että yksiköihin ohjataan 250–400 uutta sotilasta joka viikko, Ukrainan 3. rynnäkköprikaati ilmoittaa.

Venäläisjoukkojen kerrotaan valmistelleen operaatiota viikkokausia tiedusteluhyökkäyksillä, joilla on etsitty heikkoja kohtia Ukrainan puolustusasemista.

