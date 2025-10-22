Tähtitieteellinen sopimus: Ruotsista jopa 150 hävittäjää Ukrainaan

Ukraina hankkii Ruotsista 100-150 hävittäjää, kertovat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiedotustilaisuudessa Linköpingissä, jossa sijaitsee myös puolustustarvikejätti Saabin pääkonttori.

Kristersson ja Zelenskyi allekirjoittivat tiedotustilaisuudessa aiesopimuksen jopa 150 viimeisimmän mallin JAS 39 Gripen -hävittäjän toimittamisesta Ukrainalle. Sopimus on tähtitieteellisen suuri.

-Tiedämme että edessä on pitkä tie, mutta olemme sitoutuneet siihen täysin, Kristersson sanoi tiedotustilaisuudessa ja kehui ruotsalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyttä Ukrainan tueksi.

Zelenskyi kiitti Kristerssonia kättelemällä häntä toistuvasti.

-Me tiedämme hävittäjistänne. Strategistesti ajatellen Gripenit ovat meille prioriteetti. Se liittyy rahaan, käytettävyyteen ja siihen että me tiedämme ketä vastaan taistelemme. Siihen tarkoitukseen Gripenit ovat parhaat, Zelenskyi vastasi ruotsalaistoimittajan kysymykseen.

-Tämä on erittäin tärkeä viesti kaikille Euroopan maille. Älkää pelätkö Venäjää. Tällaisella yhtenäisyydellä me olemme Venäjää vahvempia.

Tiedotustilaisuudessa ei vielä esitelty kauppojen tai toimitusten aikataulua. Niiden työstäminen kuitenkin alkaa nyt.

Aerotime-julkaisun mukaan yksimoottoriset Gripen-hävittäjät sopivat erityisen hyvin Ukrainan tarpeisiin. Kone on suunniteltu operaatioihin hajautetuilta lentokentiltä, ​​mukaan lukien maantietukikohdat ja improvisoidut kiitotiet, ja vaatii vain vähän tukihenkilöstöä. Tämä voi julkaisun mukaan olla Ukrainalle aivan keskeinen etu, sillä tukikohdat ja lentokentät ovat alttiita Venäjän iskuille.

Ruotsi on lähettänyt C/D -sarjan Gripeneiden varaosapaketteja Ukrainalle jo viime syksynä yli 200 miljoonan euron arvosta, kertoo analyysiyhtiö Jane’s. Tuolloin varsinaisten koneiden lahjoittamista kuitenkin lykättiin, sillä väliin tuli yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin valmistamien F-16-hävittäjien lahjoitus Ukrainaan.

Toukokuussa 2024 Ruotsi ilmoitti myös kahden Saabin valmistaman 340 AEW&C -ilmavalvonta- ja tiedustelukoneen lahjoittamisesta Ukrainaan. Niistä ilmeisesti ainakin toinen saapui Ukrainaan viime keväänä.

BBC:n ukrainankielinen palvelu kertoi syyskuun lopussa, että Ukrainan puolustusministeriö on vahvistanut Ukrainan olevan saamassa JAS 39 Gripen -hävittäjiä. Niitä valmistaa Saab. Koneiden määrää tai tarkkaa tyyppiä kanavan haastattelema apulaispuolustusministeri Ivan Havrylyuk ei tuolloin halunnut kommentoida.

