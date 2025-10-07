Taas outo ikkunakuolema: Nyt putosi Pravdan entinen kustantaja

Venäjän Pravdaa kustantavan yhtiön entinen johtaja, suomeksi kustantaja, on kuollut. Vjatšeslav Leontjev löydettiin viikonloppuna kadulta kotinsa ulkopuolelta Moskovassa.
Vjatšeslav Leontjev työskenteli Pravda-kustantamon palveluksessa vuodesta 1971 lähtien. Vuonna 1984 hänestä tuli kustantamon johtaja. Pravda perustettiin vuonna 1912 ajamaan bolševikkivallankumouksellisten asiaa. Neuvostoliiton aikana kommunistipuolueen virallinen lehti nousi lähes ikonin asemaan ja lännessä etsittiin suurennuslasilla rivien välistä mahdollisia vihjauksia poliittisiin linjanvetoihin.
Leontjev oli kuollessaan 87-vuotias. Poliisi pitää tapahtunutta itsemurhana tai onnettomuutena, kertoi Moskovski Komsomolets.
Tavallisesti ikkunakuolemat kirjataan jommaksikummaksi, eikä niitä sen erityisemmin tutkita. Viime vuosina niiden määrä on kuitenkin kasvanut huomiota herättävän paljon: viimeisten noin viiden vuoden aikana yli 20 venäläisessä yhteiskunnassa arvovaltaisissa asemissa ollutta ihmistä on kohdannut loppunsa ikkunoiden ja parvekkeiden kautta.
Näiden kohtalokkaiden putoamisten tiheys ja konteksti ovat omiaan ruokkimaan spekulaatioita siitä, että jotkut uhrit on saatettu pudottaa poliittisten näkemystensä, korruptioyhteyksiensä tai hallussaan olleiden vaarallisten tietojen vuoksi.
Viimeksi syyskuun loppupuolella Pietarin kaupungin entinen korkea virkamies Alexandr Fedotov löydettiin Sheraton-hotellin ikkunan alta Moskovan Šeremetjevon lentokentällä. Vuotta aiemmin Fedotov oli eronnut Pietarin hallituksen liikenneinfrastruktuurin kehittämiskomitean puheenjohtajan tehtävästä ja oli väitetysti Moskovassa käymässä työhaastattelun vuoksi. Hänen jäljiltään ei löydetty itsemurhaan viittaavaa viestiä. Heinäkuussa öljy-yhtiö Transneftin varajohtaja Andrei Badalov putosi Moskovassa kotitalonsa 17. kerroksen parvekkeelta. Hänen kerrotaan kuitenkin asuneen talon 10. kerroksessa.
Putoamiset vaikuttavat kiihtyneen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan talvella 2022.
