Lista paljastaa: Yli 20 Venäjän merkkihenkilöä on pudonnut kuolemaansa

Yhä useammat venäläiset virkamiehet, yritysjohtajat ja julkisuuden henkilöt ovat kuolleet oudoissa tai väkivaltaisissa olosuhteissa Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen helmikuussa 2022. Monien kerrotaan pudonneen ikkunoista ja parvekkeilta.

Vaikka jotkut kuolemantapaukset on virallisesti todettu onnettomuuksiksi tai itsemurhiksi, näiden kohtalokkaiden putoamisten tiheys ja konteksti ovat omiaan ruokkimaan spekulaatioita siitä, että jotkut uhrit on saatettu pudottaa poliittisten näkemystensä, korruptioyhteyksiensä tai hallussaan olleiden vaarallisten tietojen vuoksi.

Korkealta pudottamalla tapahtuvalle kuoleman tai vamman tuottamukselle on oma sivistyssana; defenestraatio. Termi koostuu kahdesta latinankielisestä sanasta: de = ulos, -sta ja fenestra = ikkuna. Ensimmäiset maininnat keinosta löytyvät jo Raamatusta, mutta historian kuuluisimmat ylhäältä poistamiset ovat tapahtuneet Tšekin pääkaupungissa Prahassa.

Ensimmäiset tapahtuivat vuonna 1419 kun radikaalit protestoijat heittivät valtaa käyttäneet raatimiehet ikkunasta kadulle. Toinen tapahtumasarja vuodelta 1618 käynnisti 30-vuotisen sodan, kun joukko protestantteja heitti kaksi katolista neuvosherraa ulos Prahan linnasta. Nimitystä kolmas Prahan defenestraatio käytetään toisinaan tapahtumasta vuodelta 1948, joka saattaa olla lähellä Venäjän edeltäjää Neuvostoliittoa. Tšekkoslovakian hallituksen vaikutusvaltaisin ei-kommunistinen ministeri Jan Masaryk löydettiin kuolleena virka-asuntonsa pihalta pyjamassa.

Tšekin poliisi avasi henkirikostutkinnan Masarykin kuolemasta uudelleen kuluvan vuoden alussa. Liittyikö surmaan Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n edeltäjä NKVD? Sekin on mahdollista: ennen kuolemaansa Masaryk oli riidellyt asunnollaan kolmen miehen kanssa ja huutanut, ettei suostu allekirjoittamaan. Kylpyhuoneesta, jonka ikkunasta ulkoministerin uskotaan pudonneen kuolemaansa, löytyi oudosti tyyny ja suihkutilasta tuoli.

Vladimir Putinin johtamalla Venäjällä poikkiteloin asettuvat eivät ole lähes 20 vuoteen kokeneet olevansa turvassa. Vastustajia kuten toimittajia, oppositiopoliitikkoja ja tiedusteluväkeä on murhattu muun muassa ampumalla, radioaktiivisella teellä ja neuvostoaikaisella kemiallisella aseella. Todennäköisesti surmatapoja on huomattavasti enemmän, mutta tekijöiden mielikuvituksellisuus voi estää tunnistamasta tapahtunutta. Mikä siis olisikaan kätevämpää kuin lavastaa onnettomuus tai itsemurha?

Kävimme lävitse joitakin merkkihenkilöiden epäselviä putoamiskuolemia viimeisten viiden vuoden ajalta. Erityinen riskiryhmä korkealta putoamisille vaikuttavat olevan öljy-yhtiöiden johtajat, mutta joukossa on myös tuomareita, balettitanssija, muusikko, lääkäreitä ja virkamiehiä. Tapauksia sattuu melkein joka toinen kuukausi, ja toisinaan jopa kaksi päivässä. Kaikki eivät ole edes sattuneet Venäjällä, vaan tarkasteluajanjaksolle mahtuu epäselviä putoamiskuolemia myös Yhdysvalloissa, Intiassa ja Saksassa. Koostimme tunnetuista tapauksista tarkistuslistan.

2025

24.9. putosi Alexander Fedotov, Pietarin kaupungin entinen korkea virkamies

Fedotovin ruumis löytyi Sheraton-hotellin ikkunan alta Moskovan Šeremetjevon lentokentällä. Vuotta aiemmin Fedotov oli eronnut Pietarin hallituksen liikenneinfrastruktuurin kehittämiskomitean puheenjohtajan tehtävästä ja oli väitetysti Moskovassa käymässä työhaastattelun vuoksi. Fedotovin jäljiltä ei löydetty mitään viestiä.

4.7. Andrei Badalov, öljy-yhtiö Transneftin varajohtaja

Putosi Moskovassa kotitalonsa 17. kerroksen parvekkeelta. Hän asui talon 10. kerroksessa. Poliisilähteet kertoivat hänen tehneen todennäköisesti itsemurhan. Raporttien mukaan hän lähetti jäähyväisviestin vaimolleen ennen kuolemaansa, ja vartija löysi hänen ruumiinsa.

2.3. Buvaisar Saitiev, entinen dagestanilainen duumaedustaja ja vapaapainija

Kolminkertainen vapaapainin olympiavoittaja ja Venäjän painiliiton varapuheenjohtaja kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun hänen todettiin pudonneen Moskovan länsipuolella sijaitsevan asuntonsa ikkunasta. Kremlin-mielinen media väitti, että Saitiev kärsi keuhkosairaudesta ja käytti voimakasta kipulääkitystä. Joidenkin toisten lähteiden mukaan hän kuoli veritulppaan ja kolmansien mukaan putosi ikkunasta vahingossa tehdessään kotitöitä.

5.2. Vadim Stroykin, laulaja ja lauluntekijä

Ankarasti Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa vastustanut muusikko kuoli pudottuaan kymmenennessä kerroksessa sijainneen kotinsa ikkunasta Pietarissa samalla, kun poliisi teki siellä kotietsintää. Poliisi tutki Stroykinin osallistumista ”terroristijärjestöön”, eli suomeksi organisaatioon joka kerää lahjoituksia Ukrainan asevoimille. Stroykin oli myös kritisoinut Venäjän hyökkäyssotaa avoimesti sosiaalisessa mediassa.

4.2. Artur Prjahin, Karjalan tasavallan liittovaltion kartellintorjuntaviraston johtaja

Karjalan autonomisen tasavallan kartelleja torjuvan viraston päällikkö Artur Prjahin löydettiin kuolleena toimistonsa ulkopuolelta keskellä päivää. Tapausta on pidetty itsemurhana, sillä toimistosta on väitetty löytyneen viesti. Prjahin oli kuollessaan 56-vuotias ja ehti toimia Karjalan torjuntavirasto FAS:n päällikkönä vuodesta 2014. Tätä ennen hän oli toiminut urallaan Venäjän sisäministeriön talousrikostorjunnassa. Samana päivänä Prjahinin kanssa putosi ikkunasta Moskovassa vakavia rikoksia tutkivan tutkintakomitean tietoteknisen forensiikan yksikön varapäällikkönä toiminut eversti. Hän jäi henkiin, mutta ei kyennyt muistamaan, kuinka oli päätynyt putoamaan neljännestä kerroksesta katuun. Hän muisti vain käyneensä vessassa.

2024

11.12. putosi Alexander Lapin, Krasnojarskin maisemointi- ja viherrakentamisyksikön entinen johtaja

Johtaja Alexander Lapin oli vakavia rikoksia tutkivan tutkintakomitean talossa kuulustelussa, kun putosi 11. kerroksen ikkunasta. Hänen epäiltiin toimineen välikätenä tapauksessa, jossa välitettiin 10 miljoonan ruplan lahjus erään rakennusurakan kilpailutuksen voittamiseksi. Ikkunaepisodi tallentui videolle hyvin kaukaa. Sen perusteella on vaikea sanoa, roikkuiko mies ikkunassa vai roikotettiinko tätä.

16.11. Vladimir Škljarov, Pietarin Mariinski-baletin tanssija

39-vuotias Vladimir Škljarov oli julkisesti tunnustautunut hyökkäyssodan vastustajaksi. Nyt hän oli selkäydinvamman saanut potilas, joka oli leikkausjonossa ja vahvalla kipulääkityksellä. Sitten hän putosi Pietarissa sijainneen kotinsa parvekkeelta viidennestä kerroksesta. Ruumis löytyi paikallisen median mukaan puoli kahden aikaan yöllä Vasilinsaarelta.

19.10. Mihail Rogatšov, Jukosin entinen varajohtaja

Öljyjätti Jukosin entinen varajohtaja Mihail Rogatšov toimi Jukosissa vuosina 1996–2007, minkä jälkeen hän työskenteli oligarkki Vladimir Potaninille. Rogatšov löydettiin kuolleena kadulta Moskovassa. Valtion ohjauksessa olevien medioiden mukaan 64-vuotias vainaja oli jättänyt vaimolleen itsemurhaviestin ja sairastanut syöpää, mutta sukulaiset kiistivät syöpäväitteen. Riippumaton venäläismedia kertoi, että Rogatšovin ruumiin löysi ulkomaantiedustelu SVR:n työntekijä.

5.6. Natalia Larina, Moskovan Taganskin piirioikeuden tuomari

50-vuotias tuomari löydettiin kuolleena kotinsa edestä. Mediatietojen mukaan hän oli joutunut huijauksen uhriksi ja menettänyt huijareille noin kaksi miljoonaa ruplaa. Natalia Larina oli toiminut lukuisien kansainvälistäkin huomiota herättäneiden oikeustapausten tuomarina ja esimerkiksi tuomita taitelijoita huliganismista ennen kuin jäi eläkkeelle vuoden 2024 alusta. Eläkeaika jäi puoleen vuoteen.

2023

27.12. putosi Vladimir Jegorov, Tobolskin paikallispoliitikko

Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen edustaja ja Tobolskin kaupunginduuman varapuheenjohtaja putosi kotinsa kolmannen kerroksen ikkunasta onnettomuuden seurauksena. Venäläisten medioiden mukaan Jegorov oli ollut huonovointinen, mennyt hengittämään raitista ilmaa, menettänyt tajuntansa ja pudonnut. Lakiasiantoimistoa ennen poliitikonuraansa pyörittänyt Jegorov oli yksi kaupunginduuman rikkaimmista miehistä.

24.6. Kristina Baikova, Loko-Bankin varatoimitusjohtaja

Vasta 28-vuotias Baikova oli ollut juhlimassa ja kutsunut miespuolisen kaverin jatkoille moskovalaisen kerrostalon 11. kerroksessa sijainneeseen kotiinsa. Sitten, aamukolmen tienoilla, hän olikin kadulla ja kuollut. Venäläiset mediat väittivät saaneensa haltuunsa videon, jossa Baikova väittelee tämän miehen kanssa hississä sekä toisen videon, jossa hän tasapainoilisi parvekkeella ennen kuolemaansa. Videoiden aitous ei koskaan varmistunut. Omaiset pitävät haastattelujen perusteella syyllisenä Baikovan seurassa ollutta miestä.

8.6. Artem Bartenev, liittovaltion tuomari Kazanista

42-vuotias tuomari oli lähtenyt aamuneljältä töihin, mutta palannut tuntemattomasta syystä takaisin kotiin. Hänen vaimonsa lähti aamukuudelta ulkoiluttamaan perheen koiria ja löysi ruumiin soitettuaan miehensä puhelimeen ja kuultuaan sen soivan pihalla. Bartenev oli pudonnut 12. kerroksesta.

4.6. Juri Demin, Sverdlovskin alueen liikenneturvallisuusviraston johtaja

Putosi väitetysti rakennustelineiltä datsallaan 40 kilometriä Jekaterinburgista etelään korjaustöiden aikana. Mediatietojen mukaan paikalle soitettiin ambulanssi, mutta poliisitaustainen Demin ei ollut pelastettavissa. Hän oli kuollessaan 62-vuotias.

15.2. Marina Jankina, puolustusministeriön Läntisen sotilaspiirin talous- ja hankintapäällikkö

Läntisen sotilaspiirin talouspäällikkö löydettiin kuolleena kotinsa edustalta Zamšina-kadulta Pietarin Kalininskissa. Hänen on päätelty pudonneen 16. kerroksen asunnostaan. Noin viikkoa aiemmin Venäjällä äänekkäät Z-bloggarit eli hyökkäyssotaa kannattavat bloggaajat olivat kritisoineet uusien sotilaspukujen hintoja. Eräiden lähteiden mukaan Jankinan kotitalon yhteiskäyttöparvekkeelta oli löytynyt hänelle kuuluneita tavaroita.

2022

27.12. putosi Pavel Antov, Vladimirin alueen paikallispoliitikko ja Vladimirsky Standart -lihanjalostusyhtiön perustaja

Pavel Antov kuoli lomamatkallaan Intian Odishassa. Makkarapohataksikin nimitetty löydettiin kuolleena verilammikosta hotellinsa ulkopuolelta kaksi päivää sen jälkeen, kun samassa seurueessa matkustanut mies oli kuollut sydänpysähdykseen. Antovin putoamiselle ei ole silminnäkijöitä.

9.12. Grigori Kotšenov, IT-yritys Agiman luova johtaja

Suuren IT-yrityksen luovan johtajan kotiin Nižni Novgorodissa oltiin tekemässä kotietsintää. Ruumiin löysivät parvekkeen alta miehen naapurit. Erilaisten juorujen ja huhujen mukaan 41-vuotiasta miestä olisi oltu epäilevinään lapsipornon hallussapidosta. Kotšenovin ystävät ja tuttavat tiesivät hänen vastustaneen ankarasti hyökkäyssotaa Ukrainassa ja arvelivat, että kuoleman taustalla on FSB:n pieleen mennyt kiristyskampanja.

1.9. Ravil Maganov, Lukoilin hallituksen puheenjohtaja

Venäjän toiseksi suurimman öljy-yhtiön hallituksen puheenjohtaja kuoli Moskovassa pudottuaan keskussairaalan kuudennen kerroksen ikkunasta. 67-vuotias Maganov oli sairaalassa saamassa hoitoa sydän- tai verisuonisairauteen. Puoli vuotta aiemmin Lukoilin hallitus oli ottanut kielteisen kannan Venäjän aloittamaan ”erikoisoperaatioon” Ukrainassa ja ilmaisi huolensa ja osanottonsa Ukrainan traagisten tapahtumien takia. Magamovin seuraajaksi noussut mies kuoli lokakuussa 2023, ja hallituksen varapuheenjohtaja maaliskuussa 2024. Heistä kumpikaan ei tiettävästi pudonnut ikkunasta.

14.8. Dan Rapoport, latvialaisamerikkalainen pörssimeklari ja liikemies

Löydettiin kuolleena jalkakäytävältä Washington DC:ssa sijainneen asuintalonsa ulkopuolelta. Vladimir Putinin kriitikkona ja Aleksei Navalnyin tukijana tunnettu Rapoport oli perustanut Moskovan eliitin suosiman Soho Rooms -yökerhon, jonka toinen omistaja kuoli ikkunasta pudoten talvella 2017. Putoamisen jälkeen löydettäessä Rapoportilla oli 2600 dollaria käteistä, mutta ei lompakkoa. Hänellä oli tapana antaa Ukrainan medialle lausuntoja CIA:n analyytikkona nimeltä David Jewberg. Miksi, ei ole tiedossa.

2021

27.12. putosi Jegor Prosvinin, bloggaaja-toimittaja

Äärinationalistisen Sputnik i Pogrom -sivuston ja Telegram-kanavan 35-vuotias perustaja putosi alastomana Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Tverskoi Bulvarin varrella sijaitsevan asuintalonsa ikkunasta. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan hän piteli pudotessaan veistä.

19.10. Kirill Žalo, Venäjän Berliinin-lähetystön 2. lähetystösihteeri

Löytyi varhain aamulla lähetystöalueelta pudottuaan jostain lähetystön ylemmästä kerroksesta Berliinin Mittessä. Kirill Žalo oli sisäisen turvallisuuden virasto FSB:n perustuslain suojaamisen yksikköä johtavan kenraalin poika. Yksiköllä arvioidaan olevan osuus useiden oppositiohahmojen murhiin ja murhayrityksiin, ja vahvistamattomien tietojen mukaan Žalo oli FSB:n peitekomennuksella itsekin.

2020

1.5. putosi Elena Nepomnjaštšaja, Krasnojarskin veteraanisairaalan ylilääkäri

Nepomnjaštšaja putosi viidennen kerroksen ikkunasta 25.4. ja kuoli tehohoito-osastolla viikkoa myöhemmin. Putoamisesta huhuttiin, että Nepomnjaštšaja ei olisi halunnut tähän aikaan riehuneen koronapandemian potilaita sijoitettaviksi veteraanisairaalaan, mutta huhun ohessa esitetyt väittämät ainakin potilaiden sijoittamiseen liittyneestä etäpalaverista ovat osoittautuneet vääriksi. 47-vuotiaan ylilääkärin läheiset eivät ole uskoneet itsemurhan mahdollisuuteen.

24.4. Natalja Lebedeva, Tähtikaupungin ensihoitoyksikön johtaja

Tähtikaupungissa sijaitsee Juri Gagarinin mukaan nimetty kosmonauttien koulutuskeskus, minkä vuoksi alueelle ei voi kulkea vapaasti. Lebedeva oli vastuussa koronaviruspotilaiden eristyksen järjestämisestä, mutta sai viruksen itse. Hän kuoli putoamalla sairaalan 6. kerroksesta.

