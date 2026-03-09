Syväiskut moukaroivat kohteita Venäjällä, 85 täysosumaa

Ukrainan asevoimat iski pitkän kantaman asejärjestelmillään 85 venäläiskohteeseen Venäjän maaperällä helmikuussa.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi kertoo Facebookissa Venäjän öljynjalostuksen kokonaismäärän kumulatiivisesta 24,8 prosentin vähenemisestä viitaten myös aiempiin iskujaksoihin.

Ukrainan iskujen strategisena tavoitteena on lamauttaa Venäjän kyky tuottaa polttoainetta asevoimilleen ja vähentää Kremlin tarvitsemia tuloja sotaa varten Ukrainassa.

Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä myös Venäjän komento- ja tarkkailupisteisiin, joukkojen keskittämisalueille ja ilmapuolustusjärjestelmiin eri rintamasuunnilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän ja Ukrainan joukot eivät edenneet rintamalohkoilla sunnuntaina. Rintamalla kirjattiin 130 taisteluyhteenottoa sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana