Pelätyn eliittiyksikön komentopaikkaan iskettiin

Iskun kohteeksi joutunut Venäjän Rubikon-ryhmä on erikoistunut miehittämättömien ilma-alusten käyttöön.
Donetskissa suojattiin tietä drooniverkolla syyskuussa. AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK
  • | Julkaistu 9.3.2026
  • 16:54
  • | Päivitetty 9.3.2026
  • 17:18

Ukrainan asevoimat iski Venäjän komento- ja tarkkailupisteisiin, joukkojen keskittämisalueille ja ilmapuolustusjärjestelmiin Ukrainan rintamalla.

– Erityisesti Rubicon-yksikön komentopaikkoihin iskettiin (Itä-Ukrainan) Donetskin kaupungin alueella. Iskuja kohdistettiin lisäksi vihollisen komento- ja tarkkailupisteisiin Zaporižžjan ja Donetskin alueilla, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Telegramissa.

Rubikon-drooniyksikkö lukeutuu Venäjän asevoimien parhaimmistoon. Rubikon-yksikkö on erikoistunut miehittämättömien järjestelmien käyttöön.

Ukrainalaiset iskivät myös Venäjän joukkojen keskittämisalueille Rodynskessa ja Poltavkasa Donetskin alueella sekä Petropavlivkassa Harkovan alueella.

Ukrainalaisyksiköt iskivät lisäksi Venäjän ilmapuolustuskohteisiin Donetskin alueella.

Venäjän ja Ukrainan joukot eivät edenneet rintamalohkoilla sunnuntaina, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Rintamalla kirjattiin 130 taisteluyhteenottoa sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.

