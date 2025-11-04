Syöpävaara – IL: Näissä ruoissa on kiellettyä savuaromia

Monet suomalaisten suosimat ruoat sisältävät kiellettyä savuaromia. Euroopan unioni on kieltänyt aromin käytön siihen liittyvän kohonneen syöpäriskin takia.

Iltalehti luettelee kymmenen suosittua tuotetta, jotka voivat sisältää syöpäriskiä kasvattavaa savuaromia.

Tuotteiden joukossa ovat esimerkiksi BBQ-kastikkeet. Myös marinoiduista kanoista ja lihoista sekä sipseistä voi löytyä savuaromia, etenkin BBQ:n makuisista. Myös jotkut savulohen ja savuporon makuisista tuorejuustoista voi sisältää aromia. IL kuitenkin huomauttaa, että valtaosasta tuorejuustoja kyseistä aromia ei löydy.

Myös pakastepitsat ovat varoituslistalla. Aromia löytyy etenkin pitsoista, joissa on BBQ:lla maustettua lihaa. Sama pätee savukalaa tai -lihaa sisältäviin valmissalaatteihin ja valmisleipiin.

Myös joistakin nakeista ja makkaroista, savujuustoista sekä kinkuista ja leikkeleistä voi löytyä vaarallista savuaromia.

Savuaromin kielto astuu voimaan vaiheittain. Huomionarvoista on myös, että savuaromin kielto ei tarkoita savustamisen kieltämistä, sillä perinteinen savustaminen on sallittua myös jatkossa.

