Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Monet BBQ:lla maustetut lihat voivat sisältää syöpää aiheuttavaa savuaromia. PIXABAY

Syöpävaara – IL: Näissä ruoissa on kiellettyä savuaromia

  • Julkaistu 04.11.2025 | 11:08
  • Päivitetty 04.11.2025 | 13:37
  • Ruoka, Terveys
Moni suosittu ruoka voi sisältää vaarallista ainetta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Monet suomalaisten suosimat ruoat sisältävät kiellettyä savuaromia. Euroopan unioni on kieltänyt aromin käytön siihen liittyvän kohonneen syöpäriskin takia.

Iltalehti luettelee kymmenen suosittua tuotetta, jotka voivat sisältää syöpäriskiä kasvattavaa savuaromia.

Tuotteiden joukossa ovat esimerkiksi BBQ-kastikkeet. Myös marinoiduista kanoista ja lihoista sekä sipseistä voi löytyä savuaromia, etenkin BBQ:n makuisista. Myös jotkut savulohen ja savuporon makuisista tuorejuustoista voi sisältää aromia. IL kuitenkin huomauttaa, että valtaosasta tuorejuustoja kyseistä aromia ei löydy.

Myös pakastepitsat ovat varoituslistalla. Aromia löytyy etenkin pitsoista, joissa on BBQ:lla maustettua lihaa. Sama pätee savukalaa tai -lihaa sisältäviin valmissalaatteihin ja valmisleipiin.

Myös joistakin nakeista ja makkaroista, savujuustoista sekä kinkuista ja leikkeleistä voi löytyä vaarallista savuaromia.

Savuaromin kielto astuu voimaan vaiheittain. Huomionarvoista on myös, että savuaromin kielto ei tarkoita savustamisen kieltämistä, sillä perinteinen savustaminen on sallittua myös jatkossa.

LUE MYÖS:
Tällainen ruokavalio vie ennenaikaiseen hautaan

Tiesitkö? Alkoholi lisää seitsemän eri syövän riskiä

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)