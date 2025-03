Synkkä arvio suurvalloista: Edessä on väkivallan aika

Yhdysvaltain presidentiksi palanneen Donald Trumpin ympärille kiertyneet viime päivien tapahtumat muuttavat Ukrainan droonisodankäynnin uranuurtajan Maria Berlinskan mielestä historian kulkua dramaattisella ja hyvin radikaalilla tavalla.

– Se, mitä on tapahtunut, on täysin ennennäkemätöntä. Kirjoitin aikoinaan, että diplomaattisen kumartelun ja tekopyhien illuusioiden aika on ohi. Naamiot on riisuttu. Edessä on kovien puheiden, varustelun ja väkivallan aika, rintamataistelijoiden keskuudessa legendaarisen maineen saavuttanut Berlinska kirjoittaa Trumpin ja presidentti Volodymyr Zelenskyin perjantaisen tapaamisen jälkeen julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

– Kun venäläisjoukot tulivat, minulle oli välittömästi selvää, että haluan rintamalle, Maria Berlinska kertoi Verkkouutisille Kiovassa kesällä 2017.

Taistelujoukkoihin naisia ei vielä silloin kelpuutettu, joten Berlinska hankki lentotiedustelukoulutuksen Ranskassa ja palasi sitten kehittämään niihin perustuvaa tiedustelu- ja tulenjohtotoimintaa Itä-Ukrainaan. Jo vuonna 2017 hän luonnehti droonien roolia nykyaikaisella taistelukentällä keskeiseksi.

– Toisen maailmansodan opetukset on unohdettu, eivätkä poliittiset alfatyypit enää tarvitse vanhaa rauhanomaista maailmanjärjestystä. Heidän paisuneet egonsa janoavat valtaa ja kostoa. Kokonaisia kansakuntia kaupitellaan kuin pelinappuloita globaalilla shakkilaudalla, Maria Berlinska toteaa.

Lukuisista korkean tason Washingtonin-vierailuistaan huolimatta hän ei väitä tietävänsä, mitä Trumpin ja Zelenskyin tapaamisessa täsmälleen tapahtui. Samaan aikaan moni muu pyrkii esiintymään asiantuntijana, vaikka ei olisi koskaan Ukrainassa tai USA:ssa käynytkään.

Se, mitä julkisuudessa on toistaiseksi nähty, on hänen mukaansa todennäköisesti vain jäävuoren huippu. Taustalla kenties käydään jo neuvotteluja, joissa Trump painostaa Ukrainaa maksamaan kymmenkertaisesti saamastaan avusta ja unohtamaan Nato-jäsenyyshaaveet.

– Tärkein kysymys meidän puoleltamme on tämä: olemme valmiit maksamaan ja jakamaan luonnonvarojamme, mutta missä ovat turvatakuut? Jos emme saa liittyä Natoon, te ryhdytte Vladimir Putinin ystäviksi ettekä anna mitään turvallisuussitoumuksia, miten voimme selvitä. — Churchill sanoi kerran, että ne, jotka valitsevat häpeän sodan sijasta, päätyvät sekä häpeään että sotaan. Näyttää siltä, että meille tarjottiin vain häpeää. Näyttää myös siltä, että me sanoimme ei, Berlinska sivaltaa.

Berlinskan mukaan on epäselvää, mitä ”konepellin alla” todella tapahtui.

– Mutta tiedän jotain paljon tärkeämpää. Tiedän, että meidän on pidettävä yhtä, meidän on rakastettava ja tuettava toisiamme enemmän kuin koskaan historiassamme, hän toteaa.

– Emme saa nöyryyttää toisia, mutta emme myöskään voi sallia, että meitä nöyryytetään. Sen valtavan uhrauksen tähden, jonka olemme koko vapaan maailman vapauden puolesta tehneet, kansamme ansaitsee ehdottoman ja syvän kunnioituksen. – Me pidämme pintamme ja pidämme jatkossakin, hän kiteyttää.