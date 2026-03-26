”Venäjän on etsittävä totuus” – Nürnbergin oikeudenkäynti 2.0?

Ennen Vladimir Putinin helmikuussa 2022 aloittamaa täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan suuri osa Eurooppaa pyrki totalitaristisiin hallintoihin erikoistuneen ranskalaishistorioitsijan, professori Pierre Raimanin mukaan pitkälti ummistamaan silmänsä Venäjän loputtomilta hirmuteoilta. Vaikka ne ovat sittemmin tulleet näkyviksi, Euroopan Ukrainalle osoittama tuki on hänen mielestään edelleen täysin riittämätöntä.

– Ukraina maksaa verellään puolustautuessaan yksin, ja kollektiivinen syyllisyytemme käy päivä päivältä raskaammaksi. Jotta voitaisiin järjestää uusi ”Nürnbergin oikeudenkäynti”, Vladimir Putinin järjestelmän on ensin romahdettava. Oikeudenkäynti ei kuitenkaan saa rajoittua vain rikollisten tuomitsemiseen, vaan sen on avattava uudelleen se, minkä Putin on estänyt: venäläisen yhteiskunnan on tuskallisesti kohdattava totuus omasta menneisyydestään, Raiman kirjoittaa Venäjää käsittelevässä ranskalaisessa Desk-Russie -verkkolehdessä.

Venäläinen yhteiskunta ei ole koskaan joutunut toden teolla käsittelemään esimerkiksi neuvostodiktaattori Josif Stalinin toteuttamia puhdistuksia, Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneita tapahtumia saati niitä sanoinkuvaamattoman julmia sotarikoksia, joihin venäläissotilaat Ukrainassa järjestelmällisesti syyllistyvät.

Saksassa on toisen maailmansodan jälkeen ponnisteltu ja ponnistellaan yhä sen varmistamiseksi, että kolmannen valtakunnan silmitön pahuus ei enää koskaan nostaisi päätään. Venäjällä mitään tähän verrattavaa ei ole Raimanin mukaan tapahtunut. Siksi hirmuteot vain jatkuvat ja jatkuvat. Vuosina 1932–1933 Stalin yritti näännyttää Ukrainan kansan nälkään. Talvella 90 vuotta myöhemmin Putin on noudattanut idolinsa esimerkkiä energiainfrastruktuuriin kohdistetuin iskuin ukrainalaisten palelluttamiseksi koteihinsa.

– Keinot ovat erilaiset, mutta päämäärä on edelleen sama: ihmisten tuhoaminen tukahduttamalla heidän elinmahdollisuutensa, Raiman toteaa.

Neuvostoliiton romahdus vuonna 1991 olisi hänen mielestään avannut mahdollisuuden kansalliseen tilintekoon. Siihen venäläiset eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita tarttumaan. He kokivat olevansa ”suuren isänmaallisen sodan” voittajia, eikä heitä pakotettu kohtaamaan todellisuutta samaan tapaan kuin sotilaallisesti nujerretut saksalaiset ja japanilaiset vuonna 1945.

Jotta Venäjä joutuisi kohtaamaan oman ”Nürnberginsä”, Putinin järjestelmän on hänen mukaansa sorruttava ja maan palattava henkisesti vuoteen nolla.

– Sen on avattava uudelleen se, minkä Putin esti – yhteiskunnan on etsittävä totuus menneisyydestään. Eikä tämä koske vain Venäjää, vaan myös Eurooppaa – ei tuomarina vaan velallisena [Ukrainalle], Raiman kiteyttää.