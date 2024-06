Suvi-Anne Siimes: Li-ilmiö oli myös pettymystä Sanna Mariniin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson rikkoi ennätyksiä ja keräsi eurovaaleissa 247 604 ääntä.

Vaalimenestys kertoo Suvi-Anne Siimeksen mukaan ”ilmiöstä” ja toisaalta myös ”kaipuusta”. Siimes oli Vasemmistoliiton puheenjohtaja vuosina 1998-2006.

– Ilmiö on tietysti Li itse: osaava, luonteva ja asiansa etu- ja takaperin osaava poliitikko, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kaipuu on Siimeksen mukaan moniulotteisempaa. Siihen voi hänen mukaansa liittyä suomalaisten pettymys entiseen pääministeri Sanna Mariniin (sd.).

– Me ihmiset kaipaamme poliitikkoa, johon voi luottaa ja joka on riittävän vakaa ja ennustettava. Ja joka ilmentää toivoa. Uskon, että Li oli ja on monille sellainen. Aistin, että kaipuun pohjalla on myös jotain Sanna Marinista. Tai ehkä enemmänkin siitä pettymyksestä, joka jäi, kun hän otti ja lähti niin nopeasti. Ja muuttui julkisuudessa joksikin ihan toiseksi. Ajattelen, että jokin tällainen on osaltaan sen takana, että Lin tulos oli niin suvereeni kaikkialla, Siimes kirjoittaa.

Anderssonin valtava äänipotti kertoo Siimeksen arvion mukaan siitä, että ”pinnan alla” tapahtui jotain sellaista, jolla SDP jäi vaaleissa vasemmistoliiton taakse ja mitä ei näkynyt gallupeissa.

– Jos olisin politologi, pohtisin tätä pinnanalaista. Toki laskisin myös äänisiirtymiä ja muuta. Ja pohtisin taktisuuden ja sisältöpolitiikan eroa ja merkitystä, hän kirjoittaa.

– Sanna Marinin poliittinen perintö on asia, josta ei paljoa puhuta. Häntä haukutaan. Ja kuvia ja onelinereitä analysoidaan. Mutta mikä oli hänen merkityksensä SDP:n jatkolle? Sitä on toki aikaista arvioida. Mutta jotain siitä saattoi pintautua myös eilisessä vaalituloksessa.