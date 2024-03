Suurinvestointia tekevä yritys joutui lakon kohteeksi – Näin Teollisuusliitto perustelee

Yritysten valikoituminen palkansaajajärjestö SAK:n ja Teollisuusliiton poliittisten lakkojen kohteeksi puhuttaa.

Piikiekkovalmistaja Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku julkaisi sosiaalisen median alusta LinkedInissä päivityksen, jossa hän peräsi SAK:n ja Teollisuusliiton johdolta vastauksia, miksi yritys on valikoitunut poliittisten työtaistelujen kohteeksi.

Seikku kirjoittaa päivityksessä, ettei yritys ole irtisanonut yhtään työntekijää viimeisen 15 vuoden aikana.

Okmetic työllistää Vantaalla tällä hetkellä noin 600 työntekijää. Yritys on myös toteuttamassa 400 miljoonan euron investointia tuotantotilojen laajentamiseen, jonka seurauksena yhtiö on luomassa 500 uutta työpaikkaa.

Okmetic on joutunut lakon takia ajamaan alas tuotantolaitoksen toiminnan.

Verkkouutiset tiedusteli Teollisuusliitolta, miksi yritys on valikoitunut työtaistelutoimien kohteeksi.

– Meneillään olevalla työtaistelukierroksella kohteita on valikoitu erityisesti siten, että kohteiden kautta syntyy mahdollisimman suuri paine elinkeinoelämän toimijoiden taakse, joiden me katsomme olevan erityisesti hallitusohjelman työelämäkirjausten takana. Tavoitteena on ollut vaikuttaa yrityksiin, joilla elinkeinoelämän keskuudessa on sananvaltaa. Toimet ovat keskittyneet puhtaasti viennin ja tuonnin katkaisemiseen näiden viikkojen aikana, kommentoi Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta.

– Kyseessä on yritys, jolla on satoja työntekijöitä ja se on osa teollista kärkeä. Kun lakkokohteita valitaan, mukana on myös maantieteellistä hajauttamista, hän lisää.

Miten ammattiliiton toiminta ja järjestäytyminen yrityksessä vaikuttavat lakkokohteen valintaan?

– Ay-liikkeen läsnäolo työpaikalla ei ole mitenkään ehdoton kriteeri, vaan harkinta vaikuttaa siihen. Näiden poliittisten lakkojen aikana on ollut myös paljon kohteita, joissa järjestäytymisaste ei ole niin vahva. Tämä on ollut meille positiivinen yllätys, että myös tällaiset työpaikat ovat halunneet osallistua näihin toimenpiteisiin.

Nevaranta korostaa, ettei Okmeticin valikoitumiseen työtaistelutoimien kohteeksi ole taustalla yrityksen johdon mahdolliset tai väitetyt yhteydet politiikan eliittiin.