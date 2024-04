Riikka Purra perutuista tilaisuuksista: En pelkää toimittajia

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi viestipalvelu X:ssä väitteitä siitä, että hän olisi perunut toritilaisuuksia siksi, että pelkää toimittajien kysymyksiä.

– Tiedoksi, että en pelkää toimittajia enkä minkäänlaisia kysymyksiä. Tiedän monien politiikan ja talouden toimittajien olevan sitä mieltä, että palvelen heitä erityisen hyvin, Purra kirjoittaa X:ssä.

– Ja kyllä, on myös journalisteja, joiden ammattitaito on luokatonta. Heillekin tietenkin vastaan, ministeri jatkaa.

Hän viittaa MTV Uutisten artikkeliin, jonka mukaan päätös viime viikonloppuisten toritilaisuuksien perumisesta on tehty turvallisuussyiden takia. Valtioneuvoston kansliapäällikkö Ahti Kurvinen kertoo MTV:lle, että päätös tilaisuuksien perumisesta oli tehty kokonaisarvion perusteella.

Kurvisen mukaan hallituksen ministereihin kohdistuvat uhkaukset ovat lisääntyneet viime kuukausina.

– Näin ollen tämä arvio, mihin on päädytty, niin se on täysin luonnollinen seuraus näistä ministerin henkeä ja terveyttä uhkaaviin viesteihin tai tapahtumiin. Ja siinä mielessä päätös [perua yleisötilaisuudet] on ihan luonnollinen, Kurvinen sanoo MTV:lle.