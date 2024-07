Suuri ammusvarasto palaa ja räjähtelee videoilla

Ukraina on väitetysti iskenyt venäläiseen ammusvarastoon Voronezin alueella Venäjällä. Isku on tietojen mukaan suoritettu lennokeilla.

Sosiaaliseen mediaan jaetulla videolla näkyy suuri savupilvi sekä räjähdyksiä. Videolla tulipalon jälkeen syntyvät jälkiräjähdykset viittaavat ammusvarastoon.

Voronezin alueen kuvernööri Aleksander Gusev vahvisti aiemmin sunnuntaina, että ”räjähtäviä tavaroita” oli lauennut varaston sytyttyä tuleen, mutta ei tarkentanut mitä tavarat olivat.

Tämän jälkeen sunnuntaina sosiaaliseen mediaan jaetut videot näyttäisivät vahvistavan, että kyseessä ammusvarasto.

Ukrainian drone strike on a large Russian ammunition depot in the Voronezh region. Source: https://t.co/Fr4BCxpulv pic.twitter.com/z3xqMzop0A

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 7, 2024