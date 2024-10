Suuri tulipalo – rakettien polttoainelaitokseen iskettiin lennokeilla

Ukrainan kerrotaan toteuttaneen yön aikana iskun räjähdelennokeilla kahta Voronezhin alueella sijaitsevaa teollisuuslaitosta vastaan.

Kuvernööri Aleksander Gusevin mukaan alasammuttujen lennokkien osat osuivat rakennuksiin ja sytyttivät tulipalon. Ilmatorjunnan sanotaan tulittaneen yöllä ainakin kymmentä kohdetta. Kuvernöörin mukaan Ukraina otti lisäksi kohteekseen Krasnoen kylässä sijainneen tislaamon jo toista kertaa lokakuussa.

Kyiv Independent -lehden mukaan Voronezin alueella on vaurioitettu lokakuun aikana muun muassa Annanefteprodukt-yhtiön öljyvarikkoa.

Ukrainan tiedustelusta arvioitiin aiemmin, että Voronezin alueella sijaitsevia tislaamoita olisi muutettu sodan aikana tuottamaan rakettipolttoainetta.

Venäläismediassa julkaistiin lisäksi maanantaiaamuna videoita valtavasta tulipalosta Voronezhin kaupungissa sijaitsevalla torialueella. Noin 800 neliömetrin tulipalon syttymissyy ei ole tiedossa.

