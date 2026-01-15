Susanne Päivärinta: Perintövero ajaa liian monet ahdinkoon

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta kehottaa Suomea poistamaan perintöveron ja nostaa esiin tapauksen, jossa teknologiayhtiö Vaisalan sukuomistajat joutuvat myymään yhtiön osakkeita perintöverojen vuoksi.

Yhtiön suuromistajille on tiedossa 75 miljoonan euron verojysäys, jolleivät he muuta Ruotsiin.

– Ja eivät kuulemma muuta. On nurinkurista, ettei suvulla ole varaa maksaa perintöveroa, koska yhtiö on panostanut kasvuun, investointeihin ja työpaikkoihin – ei osingonmaksuihin. Jos olisivat valinneet osingonmaksun, joilla maksaa perintöverot, yhtiö ei olisi kasvanut. Perillisten omistus on pääosin kiinni yhtiön osakkeissa. Edes säästöt eivät riitä tulevien perintöverojen maksuun, Susanne Päivärinta kirjoittaa Facebookissa.

Pakkomyyynti perintöverojen vuoksi voi koitua jopa yhtiön kohtaloksi, kun omistuspohja ja arvot muuttuvat.

Päivärinnan mukaan kyse ei ole vain Vaisalasta, vaan monen perhe- ja sukuyhtiön perilliset ovat Suomessa samassa jamassa. Omistajuus ja pääomat kyllä haluttaisiin pitää Suomessa jatkossakin, mutta perintöveroja on mahdoton maksaa ilman osakkeiden myyntiä tai isoja lainoja.

– Kannattaa muistaa sekin, ettei arvokkaiden perheyhtiöiden osakkeita ole usein edes helppo myydä, mutta perintövero pamahtaa silti maksuun, kansanedustaja toteaa.

Ruotsissa sosiaalidemokraattien hallitus poisti perintöveron vuonna 2005.

– Ruotsin kokemus osoittaa, että talous sai hyvää puhuria, perheyritykset säilyivät kotimaisessa omistuksessa ja sukupolvenvaihdokset helpottuivat ilman pakkomyyntejä, Susanne Päivärinta sanoo.

Suomessa perheyritykset työllistävät lähes puolet yksityisen sektorin työvoimasta. Perintöveron poisto edistäisi näin ollen talouskasvua ja investointeja. Se vapauttaisi pääomia veronmaksusta suoraan tuottavaan käyttöön, mikä vahvistaisi perheyritysten jatkuvuutta ja auttaisi pitämään työpaikat kotimaassa.

– Kun tulevaa ei veroteta ennakolta, riskinotto ja yrittäjyys lisääntyvät. Pääomat säilyisivät Suomessa sen sijaan, että ne ajetaan verotuksen vuoksi esimerkiksi Ruotsiin. Näin julkinen taloutemme hyötyisi dynaamisesti kasvun, työllisyyden ja muiden verotulojen kautta, Päivärinta sanoo.

Hän huomauttaa perintöveron koskettavan ihan tavallisia suomalaisia. Vero pamahtaa maksuun, vaikka perittyä huoneistoa, omakotitaloa, tilaa tai kesämökkiä ei saa myydyksi.

– Ongelmia syntyy myös, kun kuolinpesä on riitainen eikä varoja päästä jakamaan osakkaille. Jako voi kestää vuosia. Silti perintövero pannaan maksuun, vaikka kukaan ei ole saanut haltuunsa euroakaan ja kulut juoksevat. Sama silloin, kun leski jää asumaan perheen yhteiseen kotiin, Päivärinta sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Hänen mukaansa Suomen nykymallin on kasvun este. Jo moneen kertaan verotettu omaisuus pitäisi voida siirtää perheissä sukupolvelta toiselle ilman rangaistusta.

– Useat maat ovat poistaneet perintöveron todeten, että sen tuotto on suhteellisen pieni verrattuna sen aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Suomessa perintöveron tuotto on ollut noin prosentti valtion kokonaisbudjetista. Laitetaan raha kiertämään. Perintö kuuluu perillisille, ei verottajalle, Päivärinta sanoo.