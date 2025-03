Supon päällikkö HBL:lle: Venäjän konsulaatti olisi pitänyt sulkea jo

Suojelupoliisin päällikkö Juha Marteliuksen mielestä Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla olisi pitänyt sulkea samaan aikaan, kun Venäjän konsulaatti Turussa määrättiin lopettavaksi. Turun-konsulaatin sulkemisesta on aikaa puolitoista vuotta – määräys annettiin heinäkuussa 2023.

– Se olisi pitänyt lopettaa samaan aikaan Turun-konsulaatin kanssa. Jostain syystä näin ei tapahtunut, Martelius sanoo Hufvudstadsbladetille (HBL).

Marteliuksen mukaan tästä ”yhden miehen konsulaatista” ei ole mitään hyötyä. Tosin ei siitä ole erityistä haittaakaan.

– Ainoa syy tuon konsulaatin olemassaololle on Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus, Martelius sanoi HBL:lle.

Talvisodan jälkeen Neuvostoliitto vaati, että Neuvostoliitto saa valvottavakseen Ahvenanmaan demilitarisoinnin toteutumisen. Ahvenanmaa demilitarisoitiin Krimin sodan päätteeksi vuonna 1856. Toisen maailmansodan jälkeen Maarianhaminan konsulaattia koskeva sopimus siirtyi osaksi vuoden 1947 Pariisin rauhansopimusta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sopimus on periytynyt Suomen ja Venäjän väliseksi eikä sitä ole toistaiseksi purettu.

Venäjän nykyinen konsuli Alexander Rogov tuli tehtäväänsä vuonna 2020. Hän on pitänyt erittäin matalaa profiilia. HBL kertoi viime syksynä, että Rogov on pitänyt yhteyttä Alexander Khapilov -nimisen miehen kanssa. Khapilov työskenteli vuoteen 2004 asti Venäjän lähetystössä Georgiassa, kunnes hänet karkotettiin hänen osallistuttuaan hankkeeseen jonka tarkoituksena oli salamurhata Georgian presidentti. Seuraavaksi Khapilov sai tehtävän Venäjän lähetystössä Latviassa, mutta hänen karkotettiin vain vuosi myöhemmin. Khapilovin vakituinen osoite Venäjällä on ollut laivaston tukikohta numero 45680.

Suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius sanoi HBL:lle kuluvalla viikolla, että Suojelupoliisi voi reagoida mikäli saa selkeitä viitteitä siitä että konsuli harjoittaa tiedustelutoimintaa. Martelius huomautti kuitenkin, että koko konsulaatin kohtalo on enemmänkin poliittinen kysymys kuin suoranainen turvallisuuskysymys.

Suojelupoliisi julkaisi tiistaina vuosittaisen kansallisen turvallisuuden katsauksensa. Alla olevista uutisista voit lukea poimintoja katsauksen sisällöstä.

