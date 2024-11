HBL: Ahvenanmaan konsuli on pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluväkeen

Venäjän läsnäolosta demilitarisoidulla Ahvenanmaalla on väitelty kiivaasti ainakin siitä lähtien, kun Venäjä talvella 2022 hyökkäsi Ukrainaan. Paikallisen konsulaatin sulkemiseksi on tehty kansalaisaloitekin.

Nykyinen konsuli Alexander Rogov tuli tehtäväänsä vuonna 2020. Hän on pitänyt erittäin matalaa profiilia, summaa Hufvudstadsbladet (HBL). Haastatteluja hän on antanut vain kaksi. Ensimmäisen teki Ålands radio niihin aikoihin, kun Rogov oli aloittanut tehtävässään. Päätoimittajan mukaan nauhoite on kadonnut.

Toisen haastattelun Rogov antoi viime kesänä venäläiselle valtionkanava Rossija 1:lle. He seurasivat presidentti Alexander Stubbin vierailua ja esimerkiksi varjostivat venettä, jolla Stubb saapui.

Rogov on moskovalainen. Hän oppi koulussa espanjaa ja opiskeli vuodesta 1994 vuoteen 1998 Venäjän diplomaattiakatemiassa. Aiemmin rogov on työskennellyt Venäjän lähetystöissä Panamassa ja Madridissa.

HBL löysi avoimista lähteistä Rogovin yhteydenpitoa Alexander Khapilov -nimisen miehen kanssa. Khapilov työskenteli vuoteen 2004 asti Venäjän lähetystössä Georgiassa, kunnes hänet karkotettiin hänen osallistuttuaan hankkeeseen jonka tarkoituksena oli salamurhata Georgian presidentti. Seuraavaksi Khapilov sai tehtävän Venäjän lähetystössä Latviassa, mutta hänen karkotettiin vain vuosi myöhemmin. Khapilovin vakituinen osoite Venäjällä on ollut laivaston tukikohta numero 45680.

Toinen Rogovin kanssa aktiivisesti yhteyttä pitänyt diplomaattikollega on Vladimir Jukalov. HBL:n mukaan Jukalovin nykyinen komennuspaikka on Venäjän lähetystö Helsingissä. Tämä aiemmin Arabiemiraateissa ja Israelissa toiminut diplomaatti on ukrainalaisen Molfarin hankkimien tietojen mukaan Venäjän ulkomaantiedustelun SVR:n virkailija.

HBL:n mukaan Alexander Rogovin työhistoria poikkeaa aiempien Ahvenanmaan konsulien työhistoriasta. Kahdella edellisellä oli jo aiempaa kokemusta Pohjoismaista. Yksi oli työskennellyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pietarissa, ja toinen oli toiminut sekä Tukholman että Oslon lähetystöissä sekä Norjan Kirkkoniemessä. Alexander Rogov sen sijaan on toiminut Madridin-komennuksensa jälkeen Etyjin tarkkailijana Uzbekistanin presidentinvaalissa ja osallistunut G20-kokoukseen Buenos Airesissa. Kaksi edellistä Ahvenanmaan-konsulia osasi ainakin yhtä pohjoismaista kieltä Maarianhaminassa aloittaessaan, Rogov vain englantia ja espanjaa.

Alexander Rogovin vaimo Olga Rogova suostui kertomaan HBL:lle, että lähetystö Tehtaankadulla on tyytyväinen hänen miehensä työhön Ahvenanmaalla. Mutta kahden kuukauden välein saapuvat vierailumääräykset Helsinkiin raportoimaan saapuivat aina yllättäen.

Alexander Rogov ei suostunut tapaamaan HBL:n toimittajaa tämän vieraillessa Ahvenanmaalla. Olga Rogova kertoi, ettei heidän tilanteensa ole helppo. Venäjää inhotaan niin paljon, ja ihmiset puhuvat, että heillä olisi asevaraston kotinsa kellarissa.

HBL:n viestiin Alexander Rogov vastasi kehottaen toimittajaa olemaan yhteydessä poliisiin. Lopulta myös Olga Rogova vastasi samoin. Helsingin lähetystössä työskentelevä, ukrainalaisten SVR:n agentiksi nimeämä Vladimir Jukalov heitti toimittajalle luurin korvaan.