Supo ja Poliisihallitus lausuivat rajalaista – näin Venäjän uhkaa ja motiiveja arvioidaan

Hallituksen lakiluonnos välineellistetyn maahantulon torjumiseksi saa kannatusta Poliisihallitukselta ja Suojelupoliisilta. Poikkeuksellisen lyhyt lausuntokierros on päättymässä tänään maanantaina. Lausuntoa odotetaan lähes 50 taholta.

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan turvapaikkahakemuksia voitaisiin tiettyjen edellytysten vallitessa kieltäytyä vastaanottamasta osassa Suomen itärajaa. Lain soveltaminen edellyttäisi hallituksen ja tasavallan presidentin yhteistyötä ja päätös voitaisiin tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Lausunnossaan Poliisihallitus toteaa, että Suomeen on kohdistettu Venäjän toimesta välineellistettyä maahantuloa turvapaikanhakijoita hyväksikäyttäen syksystä 2023. Kyseessä on Suomen kokonaisturvallisuuteen vaikuttava ”vihamielinen toiminta”, jolla painostetaan Suomea ja laajemmin koko EU:ta.

”Jos sulanmaan aikana maastorajan yli saapuu Suomeen hallitsemattomasti ulkomaalaisia siten, että kaikkia Suomeen tulleita ei tavoiteta viranomaisen toimesta, on toiminta omiaan vaarantamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta Suomessa. Suomeen on mahdollista lähettää helpommin Venäjän toimesta Suomen turvallisuutta vaarantavia henkilöitä rikollisista Venäjän valtiollisiin toimijoihin, jopa sotilaisiin, kun maahantulo ei ole viranomaisten kontrollissa. On todennäköistä, että sisämaassa polarisaation vaara kasvaa ja tämä aiheuttanee levottomuutta kansalaisissa laittoman maahantulon tilanteesta ja sen hallinnasta, puolesta ja vastaan. Tämä on todennäköisesti myös välineellistämisestä vastuussa olevan Venäjän tavoite”, kirjoittaa Poliisihallitus lausunnossaan, jonka ovat allekirjoittaneet poliisijohtaja Sanna Heikinheimo ja poliisitarkastaja Ari Jokinen.

Poliisihallitus nostaa lausunnossaan esiin myös turvapaikkahakemusten vastaanottamisen erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohdalla, mikä perustuisi toimivaltaisen viranomaisen tapauskohtaiseen arvioon, muttei ota siihen erikseen kantaa. Kirjausta ovat arvostelleet monet muut lausunnonantajat, mukaan lukien oikeuskansleri. On kysytty, miten yksittäinen rajavartija kykenisi selvittämään tilannetta rajalla ja kuinka hädässä olevien oikeusturva toteutuisi. Tähän on vaadittu täsmennystä lausuntokierroksella.

Hallituksen toissa perjantaina julkistamaa lakiluonnosta on pidetty ristiriitaisena valllitsevien kansainvälisten velvoitteiden kanssa, mikä myös lakiluonnoksessa suoraan todetaan. Kyseessä olisi poikkeuslaki, joka edellyttäisi eduskunnasta viiden kuudesosan enemmistöä, jotta se voitaisiin säätää tällä vaalikaudella.

Poliisihallitus pitää hallituksen lakiluonnosesitystä perusteltuna ja kannatettavana.

”Sillä voidaan osaltaan torjua Suomeen kohdistuvaa Venäjän valtiollista välineellistä vaikuttamista ja kyetään pitämään kokonaistilanne niin rajaturvallisuuden kuin sisämaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta paremmin viranomaisten hallinnassa.”

Suojelupoliisi toteaa lausunnossaan, että ”ehdotetussa laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.”

”Itärajalla käynnissä oleva välineellistetty maahantulo on tunnistettuja käytetty keino vaikuttaa suvereenin valtion täysivaltaisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Kyseessä on keino, jolla pyritään viime kädessä vaarantamaan kansakunnan perustavanlaatuisimpia etuja. Luonnoksessa esitetty sääntely on tästä syystä ja tilanteeseen vastaamiseksi Suomelle välttämätön”, arvioi Suojelupoliisi lausunnossaan, jonka ovat allekirjoittaneet päällikkö Teemu Turunen ja ylitarkastaja Heli Heikkola.

