VU-kysely: Suomalaisten murskaenemmistö kannattaa rajan poikkeuslakia

Suomalaisten selvä enemmistö kannattaa rajalakia ja itärajan välineellistetyn maahantulon hallitsemista, selviää Verkkouutisten Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Vastaajilta kysyttiin mielipidettä väittämästä ”Suomen pitää voida keskeyttää tilapäisesti turvapaikanhaku itärajalla ja käännyttää mahdolliset tulijat takaisin rajalta, jos hallitus katsoo kansallisen turvallisuuden niin edellyttävän”.

Samaa mieltä väittämän kanssa oli 85 prosenttia vastaajista, yhdeksän prosenttia oli eri mieltä ja loput eivät osanneet ottaa kantaa.

Miehistä rajalakia kannattaa hieman suurempi osa kuin naisista, 89 prosenttia, mutta naisistakin 82 prosenttia oli samaa mieltä väittämän kanssa.

Suhtautuminen on varsin tasaista kaikenikäisillä. Eniten kannatusta käännyttämismahdollisuudelle löytyy 50-64-vuotiaiden ikäryhmästä (90 %) ja vähiten 15-24-vuotiaiden joukosta, joista 80 prosenttia kannattaa, 12 prosenttia vastustaa ja loput eivät osanneet sanoa kantaansa.

Puoluekantojen mukaan jakaumaa syntyy enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että minkään puolueen äänestäjistä enemmistö ei ole rajalakia vastaan.

Vahvimmin väittämän kanssa samaa mieltä ovat perussuomalaisten (98 %), kokoomuksen (97 %), keskustan (93 %), ja kristillisdemokraattien kannattajat (92 %).

Sosialidemokraattien kannattajistakin 85 prosenttia on rajalain puolella, ja joka kymmenes suhtautuu kielteisesti. RKP:n äänestäjistä 81 prosenttia on väittämän kanssa samaa mieltä ja 14 prosenttia eri mieltä.

Lausuntokierroksella parhaillaan olevan lakihankkeen kannatus on niukinta on vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjien keskuudessa, ja näissä myös kantaansa empivien osuus on suurin. Silti näidenkin puolueen äänestäjien enemmistö olisi valmis keskeyttämään itärajan turvapaikanhaun kansallista turvallisuuden niin vaatiessa sekä käännyttämään tulijat.

Vasemmistoliiton äänestäjistä 45 prosenttia on väittämän kanssa samaa mieltä, kolmasosa vastustaa, ja loput 22 prosenttia eivät ole päättäneet kantaansa.

Vihreiden äänestäjistä 55 prosenttia kannattaa väitettä, 24 prosenttia vastustaa, ja lopuilla ei ole asiasta mielipidettä.

Maantieteellisesti katsottuna rajalakia kannatetaan eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa (88 %). Etelä-Suomessa kannatus on 87 prosenttia, Länsi-Suomessa 84 prosenttia. Helsingin ja Uudenmaan asukkaista 82 prosenttia on esitetyn väitteen kanssa samaa mieltä.

Tutkimus on tehty Verkkouutisten toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa ja kohderyhmänä oli Manner-Suomen yli 15-vuotias väestö. Otos muodostettiin satunnaisotannalla paneelin jäsenistä. Tiedonkeruu toteutettiin 19.-20. maaliskuuta.

Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 1057 henkilöä ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja puoluekannan (mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt) mukaan edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.

