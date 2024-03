Oikeuskanslerilta varovaisen vihreää valoa poikkeuslaille – ”ei voi tarkoittaa mielivallan sallimaa lakia”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti näyttää varovaisen vihreää valoa hallituksen kaavailemalle poikkeuslaille. Pöystin mukaan rajalaki ”olisi mahdollista tässä menettelyssä säätää edellyttäen, että tämä on Suomen täysivaltaisuutta ja kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavan tilanteen kannalta ehdottoman välttämätöntä. ”

Pöysti korostaa tänään perjantaina sisäministeriölle jättämässään lausunnossa esitettyjen keinojen olevan kuitenkin ”jännitteisessä suhteessa ja osin ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.”

”Siksi niihin turvautuminen perustuslain säätämisjärjestyksessä on mahdollista vain ja ainoastaan jos kansalliseen turvallisuuteen tai Suomen itsemääräämisoikeuteen kohdistuu vakava uhka. Toimivaltuuksien käyttöönoton kynnyksen tulee olla hyvin korkea ja silloin on oltava kyseessä tilanne, jossa muut keinot eivät ole toimivia. Kyse on siis yhdestä viimesijaisimmista keinoista”, Pöysti katsoo.

Pöystin mukaan lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluita on tarpeen vielä selkeyttää ja täydentää. Hän toteaa, että ”mikäli hahmoteltu esitys arvioidaan välttämättömäksi antaa eduskunnalle, on siinä yhteydessä ja muutoinkin korostettava, että kyseessä on mahdollisimman ainutkertainen ja mahdollisimman suppeaksi rajattava poikkeus.”

Hän korostaa, että perustuslain 73 §:n tarkoittama rajattu poikkeus ei voi tarkoittaa ”mielivallan sallimaa lakia”.

Pöystin mukaan lakiehdotus vaatii vielä työstämistä, mitä tulee ihmisoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten edellytyksiin sekä ristiriitoihin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja EU-oikeuden kanssa.

