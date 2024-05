Virossa harjoitellaan Venäjän hyökkäyksen torjumista

Brittisotilaat harjoittelevat Virossa mahdollista Venäjän hyökkäyksen torjumista yhdessä suurimmista sotaharjoituksista sitten kylmän sodan, kertoo Telegraph.

Viron maaseudulla lentää reilun 10 metrin korkeudella brittiläinen Apache-rynnäkköhelikopteri. Sen alapuolella Yhdysvaltain maahanlaskudivisioonan ja Britannian laskuvarjorykmentin joukot ryntäävät metsään. Yhtäkkiä heitä kohtaa korviahuumaava räjähdysten, konekivääritulen ja savun aalto.

Tällaiselta kolmas maailmansota voisi näyttää ainakin Naton suunnittelijoiden mielestä, jotka ovat rakentamassa yhtä puolustusliiton massiivisimmista harjoituksista miesmuistiin.

13 000 sotiSwift Response -harjoituksessa harjoitellaankin Baltian maiden puolustamista Venäjän hyökkäykseltä. Vielä joitakin vuosia sitten tämä olisi ollut käsittämätön ajatus, mutta nyt suunnittelijoiden on selvitettävä, miten kolmen etulinjan maan puolustus onnistuisi tositilanteessa.

Ainakin tämän harjoituksen perusteella vastaus on aggressiivinen ja monimutkainen vastahyökkäys, jonka ansiosta länsimaat saisivat hieman lisäaikaa lähettää alueelle lisäjoukkoja.

– Olemme 32:n, pian 33:n jäsenmaan puolustusliitto. Tässä on kyse ensimmäisen taistelun voittamisesta, jotta saamme aikaa ja tilaa koota koko liittokunnan voimat yhteen, kertoo Britannian Viron-joukkojen komentaja, prikaatikenraali Giles Harris.

Harris kertoo uskovansa, että mahdollisessa sotatilanteessa Nato pystyisi torjumaan Venäjän hyökkäyksen.

– Numeroiden mukaan se onnistuu. Kyse on siitä, että ensimmäinen taistelu voitetaan, Harris tiivistää.

Yksi Iso-Britannian yksiköistä, joka tositilanteessa puolustaisi Viroa, olisi Apache-helikoptereilla varustettu 16. ilmarynnäkköprikaati. Sen kotipaikka on Englannin Colchesterissä, mutta se on valmis siirtymään Viroon kahden päivän varoitusajalla.

Kyseessä on siis eräänlainen ”hätätilanteessa riko lasi” -yksikkö.

Laskuvarjojoukot pystyvät siirtymään tositilanteessa nopeasti etulinjaan. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että raskaammat yksiköt pääsevät myöhemmin mukaan taisteluun.

Toinen tällainen yksikkö on Iso-Britannian maavoimien Kuninkaallinen irlantilaisrykmentti, joka on varustettu lentokoneella kuljetettavilla Foxhound-kuljetuspanssariajoneuvoilla. Foxhoundit ovat ketteriä ajoneuvoja, jotka on suunniteltu toimimaan tarvittaessa vihollisen selustassa.

– Venäläisten kannattaa miettiä kahdesti, ennen kuin he hyökkäävät Kuninkaallista irlantilaisrykmenttiä vastaan, virnistää majuri Matt Hazlett.

– Heitä pelottaa enemmän kuin meitä, hän jatkaa.

Harrisin mukaan Ukrainan sota on muuttanut myös sotilaiden asennoitumista tehtävään. Tilanne on aivan erilainen kuin vuonna 2017, jolloin Iso-Britannia sitoutui pitämään joukkoja Virossa. Harjoituksessa on myös yksi asia, joka saa sotilaat erityisen vakuuttuneiksi.

– Se, että olemme niin lähellä Venäjää saa todella ymmärtämään tilanteen, Harris kiteyttää.